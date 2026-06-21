¿Cuánto le costó a Estados Unidos la guerra con Irán? El gasto que enfrenta Trump

Pentágono revela el costo de la guerra con Irán y su impacto en Estados Unidos. Getty Images

La guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a finales de febrero de 2026 durante el segundo mandato de Donald Trump, no solo dejó consecuencias geopolíticas y militares en Medio Oriente. También representó uno de los mayores gastos militares para Washington desde las operaciones en Afganistán e Irak.

Aunque el costo total sigue siendo objeto de debate entre analistas, organismos independientes y el propio Pentágono, las cifras oficiales y las estimaciones más recientes permiten dimensionar el impacto financiero que tuvo el conflicto para los contribuyentes estadounidenses. Según información presentada por el Departamento de Defensa al Congreso, el gasto directo de la guerra superó los 25 mil millones de dólares en apenas dos meses de operaciones.

Sin embargo, diversas instituciones y expertos advierten que la factura final podría ser mucho más elevada.

El Pentágono reconoce un costo inicial de 25 mil millones de dólares

La primera estimación oficial del Pentágono situó el costo de la guerra en aproximadamente 25 mil millones de dólares hacia finales de abril de 2026. Posteriormente, funcionarios de Defensa reconocieron que el gasto continuó aumentando conforme avanzaron las operaciones militares y la protección de bases estadounidenses en Medio Oriente.

Durante los primeros seis días del conflicto, el uso masivo de misiles de precisión, interceptores Patriot y sistemas THAAD generó gastos superiores a 11 mil millones de dólares. Parte importante del presupuesto se destinó al despliegue de portaaviones, bombarderos estratégicos, aviones furtivos F-35 y operaciones navales en el Golfo Pérsico.

En junio, el Pentágono solicitó al Congreso un paquete adicional de 80 mil millones de dólares para cubrir gastos relacionados con la guerra y otras obligaciones derivadas del conflicto.

El impacto económico fue más allá del gasto militar

Los efectos de la guerra no se limitaron al presupuesto de Defensa. El cierre temporal del estrecho de Ormuz provocó un incremento en los precios internacionales del petróleo, afectando la inflación y elevando los costos energéticos en Estados Unidos y otras economías.

Economistas internacionales advirtieron que la interrupción de una de las rutas marítimas más importantes del mundo afectó cerca del 20% del comercio global de petróleo y gas. Como consecuencia, aumentaron los precios de combustibles, transporte y alimentos.

Diversos estudios también incluyen costos indirectos como la reposición de armamento, atención médica a militares, reconstrucción de infraestructura dañada y operaciones futuras de estabilización en la región.

¿Cuál podría ser la factura final para Estados Unidos?

Las estimaciones más conservadoras hablan de un costo superior a 29 mil millones de dólares hasta mayo de 2026. Sin embargo, algunos analistas consideran que el impacto total podría superar los 100 mil millones de dólares si se incorporan gastos futuros relacionados con veteranos, reposición de equipos militares y compromisos estratégicos en Medio Oriente.

El debate también se ha trasladado al terreno político. La guerra, que dejó más de 7 mil muertos en la región y provocó tensiones con aliados tradicionales de Washington, ha generado cuestionamientos sobre la estrategia de Donald Trump y el costo real de la intervención militar.

Mientras el Gobierno estadounidense defiende que las operaciones debilitaron capacidades militares iraníes y facilitaron un acuerdo de alto al fuego, críticos sostienen que la factura económica seguirá creciendo durante años y podría convertirse en uno de los temas centrales de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.