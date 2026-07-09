La biodiversidad mundial en alerta: más de 49 mil especies ya enfrentan riesgo de extinción

La crisis de la biodiversidad sigue creciendo

La biodiversidad del planeta enfrenta uno de sus momentos más delicados. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer una nueva actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, en la que el número de organismos en riesgo de desaparecer aumentó a 49 mil 505, una cifra que refleja el deterioro acelerado de los ecosistemas en todo el mundo. En apenas nueve meses se incorporaron más de dos mil registros de especies amenazadas, evidenciando que la presión sobre la naturaleza continúa intensificándose.

La evaluación incluyó 175 mil 909 especies de plantas, animales y hongos. De ellas, miles se encuentran en categorías que van desde vulnerables hasta en peligro crítico de extinción, mientras que otras ya desaparecieron para siempre.

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Un panorama cada vez más preocupante

Los datos muestran que 951 especies ya están oficialmente extintas, de las cuales 83 sobreviven únicamente bajo cuidado humano, al haber desaparecido de su hábitat natural. Además, 10 mil 947 especies fueron clasificadas en peligro crítico y 18 mil 186 como vulnerables.

La Lista Roja también identifica más de 10 mil especies casi amenazadas y otras 20 mil con información insuficiente para determinar con precisión su estado de conservación. Los especialistas advierten que estas cifras representan solo una parte del problema, ya que cada año se descubren miles de especies nuevas que aún no han sido evaluadas.

Mx - Animales en peligro de extinción. / Pablo Ramos / 500px Ampliar

La minería submarina, una nueva amenaza

Entre las preocupaciones más recientes figura el impacto de la minería en aguas profundas. Los investigadores alertan que 62% de los moluscos que habitan alrededor de fuentes hidrotermales, ubicadas hasta a cinco mil metros de profundidad, se encuentran bajo amenaza.

La extracción de minerales genera enormes nubes de sedimentos que cubren a estos organismos, alterando su alimentación y reduciendo sus posibilidades de sobrevivir. Debido a ello, diversos expertos han pedido actuar con extrema cautela antes de expandir este tipo de actividades industriales hacia los fondos marinos.

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Especies que reflejan la crisis… y la esperanza

La actualización también muestra historias contrastantes. Una de ellas es la de la rana de lluvia del desierto, cuyo estado pasó de “casi amenazada” a “vulnerable”. Además de la pérdida de hábitat causada por la minería de diamantes entre Namibia y Sudáfrica, la popularidad del anfibio en redes sociales ha incrementado su captura para el comercio ilegal de mascotas, aumentando aún más la presión sobre sus poblaciones.

En contraste, el numbat, un pequeño marsupial australiano, mejoró su categoría gracias a programas de reproducción en cautiverio y al control de depredadores introducidos. Aunque su recuperación representa una noticia alentadora, los expertos recuerdan que la especie aún ocupa una fracción mínima de su distribución histórica.

Mx - Oso polar / Keith Levit Ampliar

Un llamado urgente a la conservación

La UICN subraya que la actualización de la Lista Roja no solo documenta el estado de miles de especies, sino que funciona como una herramienta para orientar políticas públicas y estrategias de conservación.

Los especialistas coinciden en que frenar la pérdida de hábitats, controlar las actividades extractivas, combatir las especies invasoras y fortalecer los programas de protección son medidas indispensables para evitar que la cifra de especies amenazadas siga creciendo. La advertencia es clara: la crisis de la biodiversidad avanza y el tiempo para revertirla es cada vez más limitado.