Presa Cutzamala: ¿Cuál es el nivel actual que ha recuperado gracias a las lluvias intensas que se han registrado?

Las lluvias registradas durante las últimas semanas han dado un respiro al Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres presas que integran este sistema continúan recuperando su almacenamiento, una noticia positiva después de los problemas de sequía registrados en años recientes.

¿Cómo está el Sistema Cutzamala hoy?

Según el reporte de la Conagua correspondiente al 8 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala se encuentra por encima del 70% de su capacidad total, impulsado por las lluvias registradas desde el inicio de la temporada. Entre las tres principales presas, Valle de Bravo es la que registra el mayor nivel de almacenamiento, con un porcentaje superior al 70% de su capacidad. Por su parte, Villa Victoria y El Bosque también muestran una recuperación importante y ya superan el 40% de llenado.

Este comportamiento representa una mejora respecto a los niveles observados en meses anteriores y permite reforzar el suministro de agua para millones de habitantes del Valle de México.

¿Por qué es importante que aumente el nivel de las presas?

El Sistema Cutzamala abastece de agua potable a una parte importante de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que el nivel de sus presas influye directamente en el suministro para millones de personas. Durante los últimos años, la disminución del almacenamiento provocó preocupación por posibles reducciones en el suministro y la necesidad de aplicar medidas para enfrentar la sequía. Sin embargo, las lluvias de esta temporada han permitido una recuperación gradual del sistema.

Aun así, especialistas y autoridades recuerdan que un buen nivel de almacenamiento no significa que el riesgo haya desaparecido por completo, ya que factores como el cambio climático y la variabilidad de las lluvias pueden modificar las condiciones en los próximos meses.

¿Qué es el Sistema Cutzamala y a quién abastece?

El Sistema Cutzamala es uno de los complejos hidráulicos más importantes de México. Está integrado por presas, plantas de bombeo, acueductos y plantas potabilizadoras que permiten transportar agua desde el Estado de México y Michoacán hacia la Ciudad de México y municipios mexiquenses.

Gracias a esta infraestructura, millones de personas reciben parte del agua que utilizan diariamente en sus hogares, por lo que la evolución del nivel de las presas suele ser uno de los indicadores más importantes durante la temporada de lluvias. La Conagua actualiza periódicamente el estado del Sistema Cutzamala para informar sobre el almacenamiento de agua y dar seguimiento a la evolución de las presas a lo largo del año.