Viaje al Santuario de las Luciérnagas: una escapada desde CDMX para vivir uno de los espectáculos naturales más impresionantes de México

Un viaje para conectar con la naturaleza

Cada verano, cuando las lluvias cubren los bosques de Tlaxcala, un espectáculo luminoso transforma el paisaje. Miles de luciérnagas sincronizan sus destellos para iniciar su ritual de apareamiento, creando una escena que parece salida de un cuento. Este año, quienes deseen vivir la experiencia podrán hacerlo sin preocuparse por el transporte gracias al nuevo recorrido organizado por el Turibus de la CDMX, que parte desde la Ciudad de México y reúne naturaleza, cultura y gastronomía en un solo día.

La experiencia está diseñada para quienes buscan una escapada diferente durante la temporada de verano, aprovechando que el avistamiento de luciérnagas solo ocurre durante unas cuantas semanas al año, cuando las condiciones de humedad y temperatura son las adecuadas.

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Tlaxco, la primera parada del recorrido

Antes de adentrarse en el bosque, los viajeros hacen una escala en Tlaxco, uno de los Pueblos Mágicos más representativos de Tlaxcala. Sus calles conservan un ambiente tradicional que invita a recorrerlas con calma, mientras que sitios como la Parroquia de San Agustín y el Museo de la Madera forman parte de los atractivos incluidos en la visita.

La experiencia también contempla una degustación de quesos artesanales elaborados por productores locales, así como una comida buffet con platillos típicos de la región, buscando que los visitantes conozcan parte de la riqueza gastronómica del estado antes de dirigirse al santuario.

Luciérnagas / Ali Majdfar Ampliar

La magia comienza al caer la noche

El momento más esperado llega cuando el grupo se traslada al Santuario de las Luciérnagas, ubicado en los bosques de Nanacamilpa. Conforme oscurece, el bosque comienza a iluminarse con miles de destellos producidos por la especie Photinus palaciosi, considerada una de las principales protagonistas de este fenómeno natural en México.

Durante el recorrido, los visitantes caminan acompañados por guías especializados, quienes explican la importancia ecológica del sitio y las medidas necesarias para proteger a las luciérnagas. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar el uso de lámparas, cámaras con flash o cualquier fuente de luz intensa, además de guardar silencio para no alterar el comportamiento de estos insectos.

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Todo incluido para una experiencia sin preocupaciones

El recorrido tiene una duración aproximada de 17 horas e incluye transporte terrestre redondo desde la Ciudad de México, acceso al Santuario de las Luciérnagas, comida buffet, coordinador de grupo y seguro de viajero durante el trayecto. El tour opera durante la temporada de avistamiento, que se extiende hasta principios de agosto, cuando concluye el ciclo reproductivo de las luciérnagas.

La temporada de luciérnagas se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Tlaxcala, atrayendo cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros que buscan presenciar uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del país. Para quienes desean disfrutarlo sin organizar por separado el traslado y las actividades, este recorrido representa una alternativa para descubrir la magia del bosque en una sola jornada.