La FIFA prohíbe que Gilberto Mora vaya a un equipo europeo... Al menos por ahora

El mundo del fútbol tiene los ojos puestos sobre la joya mexicana de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, tras convertirse en el jugador más joven del Mundial 2026 de la FIFA, bajo la dirección de Javier Aguirre. Su actuación despertó una fiebre por su fichaje; sin embargo, existe una barrera legal: la FIFA prohíbe estrictamente que Gilberto Mora firme con un equipo europeo en este momento.

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El muro legal: ¿Por qué la FIFA frena su fichaje?

Cualquier transferencia internacional inmediata está completamente bloqueada debido al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.

Específicamente, el Artículo 19, apartado 1 “Protección de menores”, dictamina una prohibición general:

“Las transferencias internacionales de jugadores se permiten solo cuando el jugador alcanza la edad de 18 años.”

Nacido el 14 de octubre de 2008, Gilberto Mora tiene actualmente 17 años, esto significa que, por ley, ningún club europeo puede procesar su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) hasta el 14 de octubre de 2026, día en que finalmente cumplirá la mayoría de edad.

Aunque los equipos pueden entablar pláticas de visoría o invitarlo a campamentos, el fichaje formal no se puede cerrar.

Denis Linine Ampliar

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¿Por qué los menores europeos sí pueden cambiar de club?

Muchos aficionados se preguntan cómo es que jóvenes en Europa cambian de equipo antes de la mayoría de edad. La respuesta se encuentra en el mismo Artículo 19, apartado 2, inciso b) (i) del reglamento.

La FIFA contempla una excepción exclusiva para futbolistas de entre 16 y 18 años, siempre y cuando la transferencia se ejecute dentro del territorio de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE).

Esta cláusula se creó para respetar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el derecho fundamental a la libre circulación de trabajadores comunitarios. Para activar esta excepción, los clubes europeos deben cumplir con tres requisitos:

Asegurar una formación futbolística óptima de primer nivel. Garantizar educación académica completa que le permita una alternativa profesional. Proveer condiciones de vida y vivienda idóneas.

Al ser de nacionalidad mexicana y formarse fuera de Europa, Mora es considerado “extracomunitario”, quedando completamente excluido de este beneficio geográfico, incluso cuando sus papás se mudaran a este continente.

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Los duros precedentes: Sanciones históricas por fichar menores

Ningún club del Viejo Continente se atreverá a romper las reglas con Gilberto Mora debido a la severidad con la que el Comité Disciplinario de la FIFA castiga las infracciones del Artículo 19, de las cuales ya existen precedentes, entre los cuales los más sonados son:

FC Barcelona: El caso de La Masia es el más recordado. La FIFA castigó al Barça dejándolo dos ventanas de transferencias completas sin poder inscribir jugadores y una multa de 370 mil francos suizos. El caso más sonado fue el del japonés Takefusa Kubo , quien llegó al club con apenas 10 años y, al desatarse la sanción, quedó inhabilitado para jugar partidos oficiales, viéndose obligado a volver a Japón.

El caso de es el más recordado. La FIFA castigó al Barça dejándolo y una multa de 370 mil francos suizos. El caso más sonado fue el del japonés , quien llegó al club con apenas y, al desatarse la sanción, quedó inhabilitado para jugar partidos oficiales, viéndose obligado a volver a Japón. Chelsea FC: Los de Londres recibieron la prohibición de fichar por dos ventanas tras detectarse más de 29 infracciones con menores de edad. El detonante fue el africano Bertrand Traoré , a quien el Chelsea otorgaba beneficios, como pagar la escuela a él y alojamiento a su madre, desde los 16 años , simulando que estaba “a prueba” antes de cumplir los 18 reglamentarios.

Los de Londres recibieron la prohibición de fichar por dos ventanas tras detectarse más de 29 infracciones con menores de edad. El detonante fue el africano , a quien el Chelsea otorgaba beneficios, como pagar la escuela a él y alojamiento a su madre, desde los , simulando que estaba “a prueba” antes de cumplir los 18 reglamentarios. Real Madrid y Atlético de Madrid: El Atlético cumplió dos ventanas de veto tras incorporar de forma irregular a menores sudamericanos como el brasileño Caio Henrique a los 16 años. Por su parte, el Real Madrid logró reducir su castigo a una sola ventana ante el TAS tras verse involucrado en fallas de registros burocráticos con menores como Achraf Hakimi (inscrito desde los 7 años) y los propios hijos de la leyenda Zinedine Zidane.

Takefusa Kubo, llegó al club Barcelona con apenas 10 años / Masashi Hara Ampliar

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El histórico blindaje de Xolos de Tijuana con Gilberto Mora

Sabiendo que su participación con la Selección Mexicana generaría revuelo masivo, la directiva del Xolaje hizo un movimiento clave: el 9 de junio de 2026, apenas un par de días antes del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, anunció oficialmente la renovación de contrato de Gilberto Mora por tres años, amarrándolo formalmente hasta el 30 de junio de 2029.

Para esta negociación, el club trabajó con la agente internacional Rafaela Pimenta y el presidente del equipo, Jorgealberto Hank. Como muestra de su estatus de superestrella de la institución, a “Morita” se le otorgó el legendario dorsal número 10.

Aunque la directiva optó por mantener los números confidenciales bajo un esquema de “mecanismo de salida altamente personalizado y estructurado”, reportes cercanos a la institución indican que el blindaje se diseñó con una expectativa de transferencia cercana a los 25 millones de dólares para proteger sus derechos económicos, en un momento donde Transfermarkt ya sitúa el piso mínimo de su valor de mercado en 10 millones de euros.

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