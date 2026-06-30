¿Estados Unidos permanecería en el T-MEC solo hasta el 2036?

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El día de mañana miércoles 1 de julio, los responsables de comercio de Estados Unidos, México y Canadá se reunirán de manera virtual para anunciar si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuará con renovación hasta 2042.

De acuerdo con información de Reuters, Estados Unidos anunciaría su rechazo a la prórroga del T-MEC, hasta el 2042, por lo que su deseo continuar hasta la fecha ya suscrita que es el 2036.

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El Gobierno del presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump anunciaría oficialmente este miércoles que no prorrogará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que marcará el inicio de ⁠un plazo de diez años para la potencial disolución de la zona de libre… pic.twitter.com/x98NgjQrQN — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 30, 2026

De acuerdo con el director El Financiero, Enrique Quintana, “no es una declaración para salir del T-MEC, mañana los negociadores van a decir qeu no van a renovar el T-MEC hasta el año 2042″.

Mañana se definiría si solo se queda hasta el 2036, no es sorpresa, es lo que esperaba la mayor parte que sucediera, por lo que han dicho funcionarios norteamericanos, incluso el propio presidente Trump".

Esto a diferencia de México y Canadá habrían hablado de una extensión del T-MEC.

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Por ello, dijo Quintana, “es mala señala una revisión de año con año que solo genera incertidumbre y erosionaría la inversión en los tres países”.

En tanto, el jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, pidió una nueva ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio a fin de presionar por más cambios al T-MEC en beneficio de su país.

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