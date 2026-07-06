Negociadores mexicanos del T-MEC deben mantenerse firmes en los alcances de origen del tratado comercial

OMC perdió fuerza y no hay quien regule las exigencias de Trump en el T-MEC, negociadores mexicanos no deben dejarse doblar, afirma la periodista especializada en comercio exterior, Ivette Saldaña

Luego del anuncio de la continuidad del T-MEC al 2036 México tuvo un respiro para tomar fuerzas para lo que viene porque “ no queda claro cuál será el alcance de los cambios que querrá Estados Unidos , no sabemos si cada año presentará una nueva lista de temas para revisar, lo peor es que con la administración Trump, las reglas puede irse modificando en cualquier momento, Trump puede decidir qué es lo que electoralmente no le conviene y pedir más del T-MEC”, señaló la periodista especializada en comercio exterior, Ivette Saldaña.

Incertidumbre por los cambios al tratado comercial

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, la periodista recordó que el T-MEC moderno y actualizado que presumió Trump en su primer mandato presidencial cambió y ahora afirma que no necesita a México y a Canadá; por ello las negociaciones entre los representantes comerciales puede ser acuerdos que para fines electorales pueden no convenirle a Trump y amagar de nueva cuenta en salirse, “el tiene la última palabra y pone las reglas del juego”.

El sector privado mexicano pese a su apoyo al anunció la continuidad, “en el fondo sí hay cierta incertidumbre de lo que puede pasar en los próximos años, esto por el desconocimiento de lo que pueda”.

Refirió que “desde el año pasado la inversión fija bruta viene cayendo, aunque la inversión extranjera directa vaya hacia arriba, porque sabemos que la inversión extranjera directa es muy poco de la inversión fija bruta”.

Resaltó que la caída de la maquila tanto de los establecimientos como del tamaño del empleo, lo que debe estar en el radar, por ser el termómetro de las exportaciones.

A pesar de la solicitud de eliminación de aranceles al aluminio y sector automotriz, pese a la cabeza fría, no ha habido eliminación de aranceles a aquello que golpea las exportaciones mexicanas, señaló.

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Exportaciones y negociación rumbo a la Revisión T-MEC

La periodista reprochó que desde hace varios años la Organización Mundial de Comercio “ya no tiene fuerza y esa era la que antes nos resolvía todos los conflictos comerciales entre países… ya no tenemos ese árbitro internacional”.

Sin embargo, refirió que en dos años termina el mandato de Trump, y en noviembre hay elecciones para el Congreso de Estados Unidos, lo que permitiría ver un poco lo que depara el futuro comercial para la Revisión T-MEC. Augurando que si los republicanos pierden un poco en el Congreso, podría frenarse un poco el alcance de las políticas que han permeado el tratado.

Pese a todo, dijo sí hay un crecimiento en exportaciones, pero no vemos que sea en el caso de nuevos productos “hemos perdido espacios en algunos productos como jitomate o ganado en pie, le estamos dando la vuelta con carne procesada, pero sí nos está afectando de alguna manera los productos que eran la estrella de México como electrónicos, automotriz entre otros”.

Para los negociadores, recomendó “no debemos doblarnos, los negociadores mexicanos deben mantenerse firmes en los alcances que dieron origen al Tratado, con la idea de un libre comercio y un bloque económico” con miras de “no tener un tratado comercial administrado”.

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