¿Cuándo juega México por su boleto al Mundial Femenil 2027? Esto es lo que necesita para clasificar a Brasil

La Selección Mexicana Femenil está cada vez más cerca de volver a una Copa del Mundo, pero todavía no tiene asegurado su lugar en Brasil 2027. Aunque el equipo ya superó la primera fase de la eliminatoria de la Concacaf, el pase definitivo jugará a finales de este año en un torneo que reunirá a las mejores selecciones de la región. Así que te contamos si andas con el hype del futbol, conoce al team femenil.

¿Cuándo juega México por la clasificación al Mundial Femenil 2027?

Tras la participación de México en el mundial y terminar con la posición no. 9 en la tabla global del Mundial 2026, sigue la participación y clasificación del Mundial femenil 2027 en Brasil.

Para ello, México debutará el 28 de noviembre frente a Haití, por lo que la Selección Femenil Mexicana firmará su clasificación a la Copa del Mundo.

La buena noticia para el Tri es que ya consiguió su lugar en este campeonato tras finalizar como líder de su grupo en las eliminatorias de la Concacaf. Sin embargo, ese logro no significa que ya esté clasificado al Mundial de Brasil 2027.

¿La Selección Mexicana Femenil ya clasificó al Mundial de Brasil 2027?

Hasta el momento, ninguna selección de la Concacaf ha obtenido un boleto directo para la Copa del Mundo. Los cuatro pases de la región se definirán precisamente durante el Campeonato W.

El formato establece que los cuatro equipos que avancen a las semifinales obtendrán automáticamente su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Por su parte, las selecciones eliminadas en cuartos de final todavía tendrán una segunda oportunidad al disputar un repechaje por dos lugares en el torneo clasificatorio intercontinental de la FIFA.

¿Qué necesita México para ir al Mundial 2027?

El objetivo de la Selección Mexicana es avanzar a las semifinales del Campeonato W de la Concacaf, ya que esa instancia garantiza el boleto directo a Brasil 2027. El torneo también será importante porque definirá parte de los lugares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que cada partido tendrá un doble valor deportivo para las selecciones participantes.

Después de perderse las ediciones de 2019 y 2023, el Tri Femenil busca regresar a una Copa del Mundo impulsado por el crecimiento de la Liga MX Femenil y una nueva generación de futbolistas que ha ilusionado a la afición mexicana. El Mundial de Brasil 2027 se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y será el primero en la historia que se celebre en Sudamérica.