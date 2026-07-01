Tragedia en el Ángel: cuatro personas mueren por asfixia durante festejos por el triunfo de México

Un millón de personas reunidas en el Ángel de la Independencia. (Photo by Alfredo Martinez/Getty Images) / Alfredo Martinez

Una noche de euforia que terminó en luto

Lo que comenzó como una celebración multitudinaria por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 terminó con un saldo fatal. Más de un millón de personas se reunieron la noche del martes 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para festejar la clasificación del Tricolor, pero la concentración masiva derivó en una emergencia que cobró la vida de cuatro personas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que tres de las víctimas fallecieron por asfixia tras distintos incidentes registrados en la zona de Paseo de la Reforma, mientras que la cuarta fue trasladada por estatus epiléptico. La afluencia de aficionados complicó la movilidad y la atención de los servicios de emergencia.

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Los reportes de emergencia

De acuerdo con el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno capitalino, los primeros reportes se registraron en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, donde un hombre de 44 años y una joven de 19 fueron encontrados inconscientes.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y posteriormente trasladaron a ambas personas a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ambos fueron declarados sin signos vitales, determinándose como causa de muerte la asfixia.

Horas más tarde, alrededor de las 2:23 de la madrugada, una mujer de 48 años fue localizada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez. Tras recibir atención prehospitalaria fue llevada a un hospital, donde igualmente perdió la vida por asfixia, informó la autoridad sanitaria capitalina.

El cuarto caso se trata de un hombre de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida. Fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, desafortunadamente falleció en el hospital debido a un paro cardiorrespiratorio.

Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Mexicana. (Photo by Isaac Ortega/ObturadorMX/Getty Images) / ObturadorMX Ampliar

Atención de cuerpos de emergencia

Durante la noche, elementos del ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos y personal médico desplegaron un operativo para atender múltiples reportes derivados de la enorme concentración de personas en Paseo de la Reforma.

Además de los cuatro fallecimientos, diversas personas recibieron atención por crisis nerviosas, golpes y otros incidentes relacionados con las aglomeraciones. Las autoridades mantuvieron presencia en la zona hasta las primeras horas del miércoles para auxiliar a los asistentes y restablecer la circulación.

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Gobierno capitalino expresa condolencias

Tras confirmarse el fallecimiento de las cuatro personas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La mandataria señaló que el Gobierno capitalino mantiene contacto con las familias para brindarles acompañamiento y el apoyo necesario, además de reconocer la labor de los cuerpos de emergencia que respondieron a los reportes durante la madrugada.

Ángel de la Independencia. (Photo by Alfredo Martinez/Getty Images) / Alfredo Martinez Ampliar

Un festejo marcado por la tragedia

La victoria de México frente a Ecuador representó uno de los triunfos más celebrados por la afición en los últimos años, provocando concentraciones masivas en distintos puntos del país, especialmente en la capital.

Sin embargo, la tragedia ocurrida en el Ángel de la Independencia convirtió una noche de celebración en un episodio de luto, reavivando el llamado de las autoridades a mantener medidas de seguridad y orden durante eventos multitudinarios para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a repetirse.