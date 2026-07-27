Modalidad 10 del IMSS: quiénes pueden tramitarla y cuáles son los requisitos para obtener sus beneficios

La Modalidad 10 del IMSS se ha convertido en una de las alternativas más buscadas por quienes trabajan por cuenta propia y desean acceder a seguridad social sin depender de un patrón. Este esquema, conocido oficialmente como Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio para Personas Trabajadoras Independientes, permite a miles de mexicanos cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener beneficios como atención médica, ahorro para el retiro y otras prestaciones.

En 2026, este programa continúa vigente y puede tramitarse de forma completamente digital a través del portal oficial del IMSS, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la institución.

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¿Quiénes pueden inscribirse a la Modalidad 10 del IMSS?

La Modalidad 10 está dirigida a personas que no tienen una relación laboral subordinada, pero generan ingresos por su cuenta. Entre quienes pueden solicitarla se encuentran:

Profesionistas independientes.

Comerciantes y emprendedores.

Freelancers.

Conductores y repartidores de plataformas digitales.

Artesanos.

Prestadores de servicios por honorarios.

Personas con negocios propios o actividades económicas independientes.

El objetivo es que este sector tenga acceso a la protección del IMSS sin necesidad de contar con un empleador que realice las aportaciones.

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Estos son los beneficios que ofrece la Modalidad 10 del IMSS

Al incorporarse a este esquema, los trabajadores independientes pueden acceder a diversas prestaciones contempladas en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, entre ellas:

Atención médica, hospitalaria y farmacéutica.

Atención obstétrica.

Seguro por riesgos de trabajo.

Seguro de invalidez y vida.

Cotización para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Acumulación de semanas para una futura pensión.

Acceso a guarderías y prestaciones sociales.

Posibilidad de registrar beneficiarios legales, como cónyuge e hijos.

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Requisitos para tramitar la Modalidad 10 del IMSS en 2026

El trámite puede realizarse en línea desde el portal oficial del IMSS o de manera presencial en una subdelegación. Para iniciar el registro es necesario contar con:

Número de Seguridad Social (NSS).

CURP.

RFC.

Correo electrónico personal.

Domicilio actualizado.

Identificación oficial vigente, en caso del trámite presencial.

Una vez capturada la información, el sistema calcula la cuota con base en el salario elegido por el trabajador independiente. Tras efectuar el pago correspondiente, la cobertura entra en vigor conforme a las reglas del programa.

La Modalidad 10 representa una opción para quienes desean contar con servicios médicos y comenzar o continuar su historial de cotización ante el IMSS sin depender de un empleo formal. Antes de iniciar el trámite, el Instituto recomienda consultar la información oficial para conocer las condiciones de incorporación, los montos de las cuotas y las coberturas aplicables en cada caso.