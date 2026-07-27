Mapa oficial de Vivienda para el Bienestar: consulta las ubicaciones exactas de los módulos de registro en julio y agosto de 2026

El Programa Vivienda para el Bienestar 2026, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), mantiene abierto el registro para personas interesadas en acceder a una vivienda mediante un esquema de financiamiento social. Para esta etapa, el trámite no se realiza en línea, sino exclusivamente en módulos de atención instalados en municipios específicos, por lo que conocer su ubicación es fundamental antes de acudir.

La convocatoria vigente establece que el registro estará disponible del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 en módulos habilitados por la Conavi y la Secretaría de Bienestar en 119 municipios de 23 entidades del país. El proceso es gratuito, personal y sin intermediarios, por lo que las autoridades recomiendan evitar gestores o supuestos enlaces que soliciten pagos.

Módulos de Vivienda para el Bienestar: Consulta el mapa oficial y las sedes de registro. IA Ampliar

¿Dónde consultar el mapa oficial de los módulos de Vivienda para el Bienestar?

Para el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 2 de agosto de 2026, la relación publicada contempla 118 módulos distribuidos en 26 estados.

Los estados y número de módulos son:

Baja California Sur: 1

Campeche: 1

Chiapas: 8

Chihuahua: 1

Coahuila: 2

Durango: 1

Guanajuato: 6

Guerrero: 5

Hidalgo: 5

Jalisco: 11

Estado de México: 2

Michoacán: 12

Nayarit: 2

Oaxaca: 4

Puebla: 7

Querétaro: 1

Quintana Roo: 4

San Luis Potosí: 5

Sinaloa: 2

Sonora: 5

Tabasco: 3

Tamaulipas: 6

Tlaxcala: 1

Veracruz: 15

Yucatán: 6

Zacatecas: 2.

Direcciones completas disponibles en la publicación

Guerrero

Coyuca de Benítez — Auditorio Ethel Diego Guzmán

Constitución S/N, colonia Coyuca de Benítez Centro, C.P. 40977, Coyuca de Benítez, Guerrero. Atención del 21 al 25 de julio, de 10:00 a 15:00 horas.

Cuajinicuilapa — Escuela Primaria Silvino Añorve Dávila

Calle Cuauhtémoc número 10, colonia Centro, C.P. 41940, Cuajinicuilapa, Guerrero. Referencia: entre Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla. Atención del 20 al 25 de julio, de 9:00 a 17:00 horas.

Jalisco

San Diego de Alejandría — Casa de la Cultura

Calle 5 de Mayo número 202, colonia San Diego de Alejandría Centro, C.P. 47590. Atención del 20 al 24 de julio, de 9:00 a 15:00 horas.

Huejúcar — Auditorio Municipal

Calle Hidalgo número 24, colonia Pueblo Huejúcar, C.P. 46260. Atención del 20 al 22 de julio, de 9:00 a 15:00 horas.

Huejuquilla el Alto — Centro Social

Calle Obregón S/N, colonia Huejuquilla el Alto Centro, C.P. 46000. Atención del 23 al 25 de julio, de 9:00 a 15:00 horas.

Zacatecas

Cuauhtémoc — Mercado Municipal

Calle Benito Juárez S/N, colonia Ciudad Cuauhtémoc Centro, C.P. 98690. Referencia: junto al DIF Municipal. Atención del 20 de julio al 2 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas.

Valparaíso — Centro Integrador de Bienestar

Calle Arroyo Atotonilco número 158, colonia Valparaíso Centro, C.P. 99250. Referencia: a un costado del arroyo. Atención del 20 de julio al 2 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas.

La consulta completa debe hacerse directamente en el mapa interactivo oficial de Conavi, seleccionando cada estado y marcador. No sería responsable inventar o completar las otras 111 direcciones sin que el sistema oficial las muestre en una fuente accesible y verificable.

¿Quiénes pueden registrarse al programa Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el programa está dirigido a personas que:

No cuentan con vivienda propia.

No tienen acceso a un crédito habitacional como Infonavit o Fovissste.

Perciben ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos .

. Cumplen con los criterios establecidos por la Conavi durante el proceso de selección.

El registro debe realizarlo directamente la persona interesada y será evaluado conforme a las reglas de operación del programa.