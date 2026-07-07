Veracruz, estado con violencia creciente y colusión de autoridades: Héctor de Mauleón

“Veracruz es uno de los estados más críticos de nuestro país, la repuestas de las autoridades ha sido la de siempre culpar a los periodistas, poner en duda su honorabilidad, tratar de desautorizarlos como para tratar de justificar que los finalmente los periodistas mueren en México, porque ellos mismos se lo buscaron”, señalo el periodista y columnista, Héctor de Mauleón, luego del hallazgo de los restos de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán.

En el espacio de “Así Las Cosas” Con Gabriela Warkentin y Nayeii Roldán, el periodista detalló que hay un grupo criminal que predomina en Veracruz conocido como “la mafia veracruzana” o “el grupo sombra” tiene varios años azolando con extorsión, robo de combustible, tráfico de drogas, paso de migrantes, etc. Una organización que se enraizó durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Entre las cosas terribles que revela el caso de Roxana Guzmán, dijo “es la participación de un comandante y varios agentes de la Policía Municipal les brindaban protección e incluso les facilitan alimentos en las casas de seguridad que tenían, por alguna razón entraron en conflicto con lo que hacía Roxana Berenice Guzmán y decidieron ir por ella. El video se viralizó de cómo hombres embozados rompían la puerta de su domicilio y los cristales y apuntaban a los presentes con armas largas”.

Luego de que durante 24 días se desconociera el paradero de la periodista, se abrió una investigación por el interés que desató una investigación que a partir de redes telefónicas y teléfonos que habían rebotado en esas antenas en el momento de la sustracción llevó a la célula que opera en esa zona de Veracruz. Se inició un monitoreo que a los seis días de iniciar la actividad se procedió contra quienes se habían llevado a la periodista.

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Esto se queda en el nivel policiaco municipal, pero sabemos que la colusión, no basta en tener patrullas, va mucho más arriba y debe generar una investigación que nos diga qué está pasando en Veracruz. El modus de tomar víctimas llevárselas, desaparecerlas e inhumarlas.

Es un problema viejo, Veracruz está sembrado de casos de los últimos 25 años y tiene que ver con la expansión de los grupos criminales que no quieren que su presencia sea revelada o denunciada en los medios de comunicación, es parte importante de las amenazas contra los periodistas y la otra es la molestia de los funcionarios que en este clima de hostilidad hacia los periodistas desata desde el micrófono más alto del país, desde las mañaneras de la presidencia de la república se acogen para lanzar una serie de ataques ay agresiones conta la prensa.

“Veracruz es uno de los estados más críticos de nuestro país, en ese sentido la repuestas de las autoridades ha sido la de siempre culpar a los periodistas poner en duda su honorabilidad, tratar de desautorizarlos como para tratar de justificar que los finalmente los periodistas mueren en México por que ellos mismos se lo buscaron”.

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Recordó a la maestra Irma Hernández, quien fue privada de la libertad por el mismo grupo que se llevó a Roxana, y de quien se difundió un video de ella exigiendo pagos.

“No pasó por alto que la gobernadora salió a decir que la maestra murió de un infarto, los periodistas de México nos enfrentamos a esa insensibilidad”.

“En estos escándalos hay gobernadores involucrados, la colusión es completa y ha permitido el crecimiento y florecimiento de grupos criminales, su llegada a municipios en donde antes había tranquilidad ya es inocultable, podrán decir misa, pero ahí están las muertes, las desapariciones y millones de ciudadanos con la bota de criminen organizado en el cuello… No hay lugar que se salve del avance de estos grupos”, señaló.

Reportan casos de secuestro y extorsión en hoteles

Sobre un caso recientemente publicado por el periodista, detalló que ocurrió a una familia que se hospedó previo al partido inaugural en un hotel de Tlalpan en donde “de repente se quedó secuestrada e incomunicada, con una video llamada permanente que no podían cortar”, señaló que todo fue con el pretexto de un operativo.

“Los retuvieron, interrogaron, llamaron a la familia para obligarlos a pagar”. Incluso señala que el modus operandi incluye desnudos de los secuestrados para tomarles fotos y enviarlas por la mañana a sus familiares, luego de haberlos mantenido despiertos toda la noche, con la complicidad en muchas ocasiones con el hotel. hechos que en la estadística de criminalidad no figuran”

Refirió que luego de la publicación en Querétaro iguala Oaxaca morelia Guadalajara Valle de Bravo Durango hay casos constantes de este tipo ocurridos a turistas o personas que viajan por cuestiones de trabajo.

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