¿La UNAM cayó en la trampa de la IA? Su primer examen aplicado completamente en línea va por nueva revisión

La revisión de exámenes de aspirantes a la UNAM se realizará por un Comité Técnico.FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

Tras la aplicación del examen de ingreso a la UNAM, que en esta ocasión se llevó a cabo de manera completamente digital la inconformidad prevalece luego de darse a conocer los resultados durante el fin de semana, compartió la periodista Nayeli Roldán en el espacio de “Así Las Cosas”, con Gabriela Warkentin.

Refirió que esta es la primera ocasión que el examen se aplicó completamente en línea entre mayo y junio, contando con un software de seguridad, sin embargo, los cambios en los resultados fueron atípicos, sobre todo en la cantidad de aciertos.

Ejemplo de ello, dijo, el año pasado fueron 5 alumnos los que obtuvieron puntaje perfecto, con 120 aciertos; este año fueron 14 un número de alumnos con esos aciertos, la mediana que ha sido de 58 aciertos, en este año fue de 81 aciertos, algo nunca visto en la historia de la UNAM.

Ayer, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí instruyó la realización de un informe sobre el proceso de selección y una Comisión Técnica que revise los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del mismo, en solo ocho días hábiles ya que, de acuerdo con el calendario escolar de la UNAM, el proceso de inscripción va del 3 al 7 de agosto y el 10 de agosto inicia el ciclo escolar.

Este ciclo contempla el ingreso de 21 mil estudiantes a la UNAM, de ellos el 13% tiene un lugar en alguna de las facultades; a algunos de los alumnos les avisaron por correo que su examen había sido cancelado, sin mayor explicación.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum llamó a los jóvenes a no hacer trampa y refirió que “la decisión de la UNAM es autónoma, por lo que evidentemente no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la IA para la aplicación de exámenes en línea y ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación”.

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Para la politóloga y conductora de El Daily Diario, Ale Díaz de la Vega, a diferencia de otras ocasiones en que se hacía uso de otras sedes además de las de la UNAM, y que solo podías entrar con lápiz y goma, en esta ocasión, dijo “al parecer la UNAM cayó en la trampa de la IA” por lo que señaló que “no por hacerlo más eficiente en términos económicos vamos a poner en riesgo la calidad y la verificabilidad del examen”. Y resaltó que “incluso siendo un examen en línea tienes el factor humano vigilando”.

Aunque el examen en línea resultaba una gran oportunidad a distancia , las limitantes estuvieron incluso en la tecnología, debido a los requerimientos para poder mantener el enlace al aplicar el examen, concluyó la periodista Nayeli Roldán.

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