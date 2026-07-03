Confirman el homicidio de Roxana Guzmán, comunicadora de Veracruz

Xalapa, Ver.- Los restos humanos localizados hace unos días en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán corresponden a la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de su libertad el pasado 2 de junio, cuando un grupo armado ingresó de manera violenta a su domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, la mañana de este viernes dio cuenta que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de un grupo delincuencial y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la directora del medio de comunicación

A través de un comunicado indicó que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista.

Asimismo, indicó que fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión contra Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7” y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la comunicadora.

Detenidos por la presunta participación en la privación de la libertad de la víctima Ampliar

“De igual manera, en contra de Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo a lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”.

Los ocho presuntos involucrados fueron puestos a disposición de un juez para que se determine su situación jurídica.

Hay que recordar que Roxana Berenice fue privada de su libertad el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres fuertemente armados ingresaron a su domicilio de manera violenta, en el municipio de Nanchital, lo que quedó grabado en un video que la misma comunicadora grabó con su teléfono celular.

El viernes pasado, elementos de Servicios Periciales de la FGE y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ingresaron a un rancho ubicado en el ejido Emiliano Zapata del municipio de Moloacán, a 20 minutos de Nanchital, donde localizaron restos humanos, los cuales fueron traslados al Centro de Identificación Humana Forense de Nogales, donde finalmente se confirmó que pertenecían a Roxana Guzmán.