Asesinato de la periodista Roxana Guzmán debe investigarse con perspectiva de género: Laura Iztel Castillo

A través de un comunicado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo pidió a las autoridades que el crimen de la periodista Roxana Guzmán sea investigado con perspectiva de género.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo condenó el asesinato de la periodista veracruzana. Roxana Guzmán.

A través de una comunicación la legisladora pidió a las autoridades que este crimen sea investigado con perspectiva de género.

También sentenció que no puede haber revictimización de Roxana, quien grabó su propio secuestro.

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Laura Itzel Castillo expresó que en este caso debe prevalecer pleno acceso a la verdad y a la justicia.

El pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Los estudios periciales determinaran que los restos óseos localizados en un rancho del municipio de Moloacán correspondían a la comunicadora, quien permaneció desaparecida durante un mes.

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