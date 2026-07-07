Sismo Venezuela: a 13 días de labores Topos México anuncia su retirada de la zona cero

“Esto no es un abandono”, afirman los rescatistas que acatan órdenes del gobierno interino de Venezuela para terminar labores de rescate y dar paso a la maquinaria pesada.

A través de redes la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. dio a conocer que se inicia la desmovilización del equipo de rescate ligero, solicitada por autoridades Venezolanas, no obstante; afirman que no es un abandono al pueblo venezolano, sino un “la desmovilización de la zona de desastre”.

El comunicado señala:

“A 13 días del sismo, compartimos el profundo dolor de las familias .Comprendemos que la esperanza persiste, pero es necesario anunciar la desmovilización de la zona de desastre de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. como equipo de rescate ligero”.

“Esto no es un abandono, sino una transición obligada hacia la recuperación digna.​La desmovilización general responde al agotamiento de la ventana biológica de supervivencia, el riesgo inminente de colapso secundario y la urgencia de introducir maquinaria pesada.“

A 13 días del sismo, compartimos el profundo dolor de las familias 💔.



Comprendemos que la esperanza persiste, pero es necesario anunciar la desmovilización de la zona de desastre de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. como equipo de rescate ligero.



Esto no es un… pic.twitter.com/HBGOhZuU4f — Topos® México (@topos) July 7, 2026

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​Esta difícil decisión se toma en conjunto, donde cada institución asume un nuevo rol técnico:

​ONU / OCHA: Transición de la búsqueda táctica a la distribución de ayuda humanitaria sostenida para los sobrevivientes.

INSARAG: Cierre del ciclo operativo internacional al expirar los parámetros médicos de viabilidad de vida.

Protección Civil (LEMA): Como autoridad máxima, asume el control del despeje pesado y la restitución de la ciudad.

FUNVISIS: Pasa del monitoreo urgente de réplicas a la evaluación geológica a largo plazo.

CEOFANB: Redirige a sus tropas de la seguridad de escombros hacia la logística de ayuda a gran escala.

Bomberos de Venezuela: Retorno indispensable a la atención de las emergencias urbanas diarias de la población.

Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.: Fin de la viabilidad técnica para el rescate en espacios confinados y acato al mandato del país anfitrión.

​Nuestro respeto y solidaridad total con el pueblo venezolano".

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Cabe recordar que el pasado 3 de julio los primeros brigadistas respondientes de México regresaron a nuestro país.

Los brigadistas mexicanos con cuarenta años de experiencia y luego de haber apoyado en la búsqueda de las víctimas de los sismos gemelos registrados el pasado 24 de junio, ahora tiene que acatar órdenes gubernamentales, pero reiteraron apoyo y solidaridad al pueblo venezolano.

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