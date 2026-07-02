Terremotos en Venezuela: Confirman el rescate de Hernán Gil, el vigilante que pasó ocho días atrapado entre los escombros

Hernán Gil es rescatado con vida tras ocho días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela. Getty Images

El rescate de Hernán Gil se convirtió en una de las noticias más esperanzadoras tras la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026. Luego de permanecer ocho días bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, equipos internacionales de búsqueda lograron sacarlo con vida en un operativo considerado de alta complejidad.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años, trabajaba como vigilante en el centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, cuando ocurrieron los dos fuertes sismos. De acuerdo con los rescatistas, logró refugiarse dentro de su caseta de vigilancia, estructura que resistió parcialmente el colapso y creó un pequeño espacio de supervivencia que le permitió mantenerse con vida.

¿Cómo lograron rescatar con vida a Hernán Gil?

El operativo reunió a especialistas de Venezuela, Costa Rica, Chile, México, Portugal, Estados Unidos y otros países que trabajaron durante varios días para llegar hasta el vigilante.

Los equipos establecieron contacto con Hernán durante el fin de semana, lo que permitió suministrarle agua, líquidos y alimentos mediante sondas mientras avanzaban lentamente entre toneladas de concreto y estructuras inestables. Las lluvias, las réplicas y el riesgo de un nuevo derrumbe obligaron a detener las maniobras en varias ocasiones.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de



Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Finalmente, este 2 de julio, los rescatistas consiguieron extraerlo con vida y trasladarlo en ambulancia para recibir atención médica especializada.

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¿Cuál es el estado de salud de Hernán Gil?

Tras ser liberado, Hernán Gil fue estabilizado por personal médico y posteriormente trasladado a un hospital para una evaluación completa.

Aunque permaneció cerca de 190 horas atrapado, los primeros reportes indican que llegó consciente al momento del rescate. Su estado continúa bajo observación debido al tiempo que pasó bajo los escombros y a los posibles efectos derivados de la deshidratación, lesiones por compresión y agotamiento físico.

Su esposa y sus dos hijos permanecieron durante toda la semana cerca de la zona de rescate, siguiendo de cerca cada avance de las labores.

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El rescate que devuelve esperanza tras los terremotos en Venezuela

El rescate de Hernán Gil representa uno de los pocos momentos de esperanza en medio de la emergencia que vive Venezuela tras los devastadores terremotos.

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda y rescate, mientras organismos nacionales e internacionales continúan atendiendo a miles de personas damnificadas. El desastre ha dejado miles de heridos, personas desaparecidas y una amplia destrucción de viviendas e infraestructura, por lo que las operaciones humanitarias continúan en distintas zonas afectadas.