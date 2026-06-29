Sheinbaum anuncia más ayuda para Venezuela tras solicitud de apoyo por los sismos

Anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que continuarán las acciones de México para enviar ayuda Venezuela, tras la crítica situación que atraviesa el país sudamericano tras los sismos registrados la semana pasada.

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¿Qué apoyo adicional enviará México a Venezuela?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria comentó que platicó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar de la situación en dicha nación, señaló que pudo expresar su solidaridad y detalló los esfuerzos de las brigadas mexicanas en terreno.

“El general secretario nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer ahí. Y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica y también ahora sí ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos. De todas maneras ya se abrió la colecta en muchos lugares en México.” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo se coordinará la ayuda humanitaria?

Por cierto, que destacó que se ha brindado apoyo al grupo rescatista Topos para llegar a Venezuela y no descartó la ayuda también para el momento de la reconstrucción.

“Vamos a esperar a que lleguen a ese proceso y ahí estaríamos en contacto con la Presidenta de Venezuela… Volaris, que de manera gratuita llevó a varias gentes, particularmente a este grupo de Topos, reconocidísimo por todo el pueblo de México, que trabajan juntos desde 1985, y llegaron allá también para brindar ayuda y también el apoyo que nosotros podamos darles. Este traslado pues lo consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La jefa del Ejecutivo Federal anunció que ya hay acercamiento con distintas instancias u organismos que se han dedicado a reunir ayuda en alimentos y otras cosas para Venezuela. Explicó que se buscará juntar lo colectado en un lugar en especial para hacer dos envíos, uno a través de aire y otro por mar con apoyo de la Secretaría de Marina, misma que dijo, en caso de ser necesario, podría unirse al apoyo de esa nación.

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