Jugadores de la Selección Mexicana se vuelven virales y conquistan las redes tras el Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Mexicana definitivamente marcaron a toda una generación no solo en los aficionados y aficionadas, sino en redes sociales. En este caso, sobre todo jóvenes han estado creando los famosos “fandoms” de sus jugadores favoritos tras hacerse viral por su paso en el Mundial 2026. Te contamos todo el chismecito fifas.

¿Por qué los jugadores de la Selección Mexicana se volvieron virales?

La Selección Mexicana volvió a dar esperanzas en este Mundial 2026, pero, el fenómeno del futbol llegó para quedarse. Y es que no es casualidad que tanto los videos en redes sociales como la convivencia de los mismos jugadores en la cancha se mostraran como una familia verdadera.

Es por eso, que la gente se sintió muy identificada con ellos, pues dentro y fuera de la cancha al parecer, la convivencia era de amistad y familia. Esto conectó con la mayoría de los y las aficionadas, sin embargo, hasta fans del k-pop se unieron a esto y crearon fandoms.

Estos fandoms ahora están apoyando a cada jugador y el equipo a donde pertenecen. Entre los destacados está Gil Mora, Julián Quiñones y Carlos Acevedo.

¿Qué son estos nuevos fandoms de la Selección Mexicana?

Se dice bastante por las redes sociales sobre la Selección Mexicana pero definitivamente, se les elogia bastante. Muchas chicas se disputan el “amor” de La Hormiga González o Brian Gutiérrez, así como también el revival de Memo Ochoa y Edson Álvarez.

Estos fandoms son de apoyo al deporte, así como también ayudan a visibilizar el futbol mexicano. En ellos, se apoya a un jugador y al equipo a donde vaya, haciendo memes de ellos, imágenes cute y los defienden a toda costa.

Mx - Jugadores de la Selección Mexicana tienen fanbase por el Mundial 2026 Ampliar

Una Selección que unió a todo el país en tan solo 20 días

Algo que se forjó con el Mundial 2026 fue el apoyo a la Selección Mexicana. 26 jugadores que demostraron de qué está hecho el futbol mexicano y cómo pueden llegar a un nivel impresionante junto a los que son considerados gigantes en el mundo del balompié.

La Selección Mexicana se sintió como familia, como amigos de toda la vida, un equipo que era equipo. Demostraron de qué estaban hechos en la cancha y fuera de ella, demostraron nacionalismo, fortaleza, debilidad, humanidad, compañerismo y por eso, conectaron tanto con la afición que hasta personas a las que no les gustaba el futbol, terminaron queriéndolos.