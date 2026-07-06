La población pudo vivir un Mundial distinto y logro derrotar esa epidemia de soledad, la gente quería convivir: Clara Brugada

Reiterando su elicitación a la Selección Mexicana, que transformó el Mundial y llenó de ilusión y esperanza, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada reconoció que en este mes la población pudo romper con dinámicas de aislamiento para “convertirse en una gran energía y alegría compartida”, resaltó que “la población pudo vivir un Mundial distinto que logro derrotar esa epidemia de soledad” y sobre todo que la CDMX se queda con muchos aprendizajes.

Mundial CDMX deja aprendizajes en movilidad y seguridad

Desde los micrófonos de W Radio para “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin, la jefa de Gobierno agradeció a la Selección Mexicana “devolver la ilusión y por que siempre hasta el último minuto parecía que la historia podía escribirse de otra manera”.

Recapitulando, la jefa de gobierno detalló que el Mundial en la CDMX arrancó con muchos desafíos, primero los problemas con las grandes movilizaciones que luego se lograron conciliar en derechos a la protesta y a la población de vivir un Mundial, los operativos de movilidad y seguridad funcionaron.

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En movilidad, reconoció el aprendizaje, de cómo el transporte público logró movilizara más de 40 mil personas a los partidos, “2 mil 200 millones de pesos valieron la pena para transformar el Tren Ligero que transportó a la mitad de los asistentes al Estadio”.

Sin mencionar -la muerte de cuatro personas-, les reconoció como “las situaciones tremendas” y afirmó que “ninguna victoria está por encima de la vida humana, por lo que desde el martes se atiende esta situación tan grave”.

Pero en lo general dijo, “el día de ayer lo cerramos con saldo blanco y logramos que más de mil servidores públicos garantizaran el disfrute a la población”.

Fan Fest y afición marcaron el ambiente del Mundial CDMX

El Mundial hizo que nos convirtiéramos en una ciudad anfitriona con gran ambiente y sobre todo que la afición logró que otro mundial fuera posible con los millones que fuera del mundial participaron en los Fan Fest, afirmó Brugada.

“ La Ciudad se queda con muchos aprendizajes , en particular con lo ocurrido el martes pasado, no es que no se hubiera hecho nada, miles de servidores públicos estuvieron presentes pero la cantidad de personas creció de manera exponencial” y aseguró que “luego de cada partido se fortalecieron los protocolos”.

Lo importante es que la población pudo vivir un Mundial distinto que logro derrotar esa epidemia de soledad, la gente quería convivir, gritar y brincar ante cada gol se superó el individualismo”. — afirmó la Jefa de Gobierno de CDMX.

Finalmente, hizo un reconocimiento a los más de 1 millón 300 mil personas que llegaron a disfrutar al Ángel, en donde se pudieron retirar y desechar más de 13 mil latas de cerveza y cientos de botellas y aunque ayer el Mundial terminó para la Selección Mexicana, dijo que “los Fan Fest continúan” y que el aprendizaje debe quedar como algo permanente.

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