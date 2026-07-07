Con una derrama inesperada por el Mundial 2026, CDMX se prepara para la F1

México se colocó como el mejor anfitrión con el Mundial, con 1,200 millones de espectadores en su inauguración y una derrama económica de más de 22 mi millones de pesos. / Gerardo Huitrón

La coordinación entre el gobierno y el sector privado fue indispensable para llevar a cabo este Mundial; el sábado incluso se inició una campaña de concientización para el cuidado y protección de cada visitante que asiste a los festejos; el Mundial es muy capitalizable, luego de una inauguración con más de 1,200 millones de seres en el mundo como espectadores, con lo que México se proyectó como un gran anfitrión como un país cálido, como lo que somos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

El líder del comercio y turismo capitalino anticipó cifras del Mundial 2026, como son derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos para la capital de la República y la creación de aproximadamente 80 mil empleos temporales los sectores que anotaron gol fueron turismo y hotelería, con 1 millón 100 mil turistas nacionales e internacionales, con derrama económica de 22 mil 500 pesos y empleos temporales; asimismo, restaurantes y Fan Fest.

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Mundial deja más de $22 mil millones y 80 mil empleos en CDMX: Canaco#AlAire | Vicente Gutiérrez Camposeco, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.#NegociosW con @JLeyvaReus



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Gutiérrez Camposeco reconoció las mejoras en infraestructura urbana realizadas con motivo del Mundial, que ahora “se quedan para el disfrute de los capitalinos”.

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Sobre los mayores beneficiados de este festejo dijo fueron los corredores comerciales de la Roma-Condesa, Chapultepec- Polanco, Santa Fe y la zona aledaña al Estadio Ciudad de México, las que tuvieron mayor recepción de visitantes; no obstante, consideró que es difícil que los trabajos temporales puedan continuar, tras el término de los partidos en la capital y luego de la salida de la Selección del torneo.

Sin embargo, dijo que la colocación de México como gran anfitrión pues señaló que “en otros países te avientan el plato, aquí siempre estamos sonrientes y amables y eso también se difunde en el mundo por eso cuando vienen extranjeros se enamoran de México y su gente, somos la ciudad más importante en museos y nos consolidamos como la Ciudad en América Latina como la más eficiente y preparada para los grandes eventos internacionales y eso es muy bueno para la economía nacional en un esquema de bajo crecimiento, ayuda mucho sobre toda a las pymes”.

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Asimismo, reconoció la proactividad de la secretaria de Turismo, buscando el turismo de alta calidad para traerlo al país.

Ahora dijo tenemos que prepararnos para lo que viene para México que es la F1, el evento que mayor trascendencia en el mundo, porque, aunque el Mundial dejó una derrama no esperada, fue de coyuntura.

Finalmente insistió en “que se combata la ilegalidad y la informalidad, México no se puede dar el lujo de la informalidad, que se combatan productos de dudosa calidad”.

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