México cedió y sacrificó en agricultura y ganadería en el acuerdo interino con la Unión Europea: Ivette Saldaña

“Hubo avances con el Parlamento Europeo, pero se terminó afectando a otros sectores”, como la exportación de ganado. / Anadolu

Con el Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea (ACI) “no nos dijeron que hubo sacrificios y se cedió en temas de agricultura a cambio del tema energético”, señaló la periodista.

Luego de la firma del Acuerdo entre México y la Unión Europea “nos dijeron que se iban a incrementar en 35% las exportaciones mexicanas y que iban a atraer más inversión extranjera al país; lo que no nos dijeron es que hubo sacrificios y se cedió en temas de agricultura a cambio del tema energético”, señaló la periodista especializada en Comercio Exterior, Ivette Saldaña en entrevista con Jeanette Leyva Reus.

Acuerdo interino con la Unión Europea

En el espacio de Negocios W, la periodista especializada en comercio exterior detalló que el pasado 22 de mayo se firmó un acuerdo interino con la Unión Europea, un acuerdo global modernizado, que considera la baja arancelaria, cuotas de exportación antes del acuerdo mayor, que necesita la aprobación de los 27 Congresos de los países que integran la Unión Europea, lo que podría llevar más de un año, y que en la parte mexicana lo debe aprobar el Senado, en donde el gobierno tiene mayoría para su aprobación.

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo interino con México para agilizar el comercio sin esperar los tiempos de aprobación de cada país miembro.#AlAire | Ivette Saldaña @isaldanach, periodista especializada en Comercio Exterior. #NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/TGJKG05fGE — W Radio México (@WRADIOMexico) July 27, 2026

Con la firma del Acuerdo México-UE se acordó cuidar la soberanía y que no se ceda en temas de energía eléctrica e hidrocarburos, así como revisar el acuerdo al tercer año de que entre en función. En suma, “el gobierno de México lo que quería era que se les permitiera tener un control total del sector energético que no les pudieran imponer algo de lo que ya habían acordado en el 2018, con un acuerdo que consideraba una mayor apertura en dicho sector”.

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En esta nueva negociación, dijo Saldaña, se “lograron destrabar las negociaciones que llevaban 10 años, a cambio del tema energético dan concesiones en el tema agrícola a México, por esta situación se reducen los cupos de exportación que había obtenido en 2018 y le dicen te vamos a disminuir la carne de res que puede exportar así como los despojos de bovino al 50%, en el caso de pollo se redujo de 3 a 50%, En lo energético México tiene todo derecho a reformar su Constitución y legislación en materia energética y no se imponen límites”.

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Impacto en exportaciones y comercio bilateral

“El acuerdo está por aprobarse por el Senado y en materia energética se revisarán en tres años, así como las reglas de origen para vehículos, en particular los de energías limpias; esto preocupa a Europa la llegada de vehículos de origen chino”.

Por ello consideró que “Hubo avances con el Parlamento Europeo, pero se terminó afectando a otros sectores”.

Lamentó que el acuerdo se haya cantado como una mejoría para la exportación de la agroindustria.

No obstante, reconoció que el comercio con este bloque es importante, aunque no tanto como el que se mantiene con Estados Unidos. En caso de tener un problema muy fuerte con dicho país, la importancia del bloque europeo para México sería una buena opción; esto debido a una balanza comercial de 94 mil millones de dólares, pues mientras la UE exporta a México cerca de 67 mil millones de dólares y México exporta como 27 mil millones de dólares y los países con los que más se comercia son Alemania, Italia y España.

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