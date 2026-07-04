Paraguay vs Francia EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia se miden en los octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro quieren seguir sorprendiendo al mundo tras eliminar a Alemania y buscarán hacer lo mismo ante los Galos.

Paraguay celebrando su pase a octavos de final / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Paraguay a los octavos de final?

Los Guaraníes empezaron de la peor manera posible, cayeron 4 goles por 1 ante Estados Unidos, se fueron con tres goles de desventaja al descanso con autogol de Damián Bobadilla y doblete de Folarin Balogun, el único tanto de Paraguay fue de Mauricio Magalhaes, aunque al 90+8´, Giovanni Reyna anotó la cuarta anotación para los estadounidenses.

Vencieron por la mínima a Turquía con 10 hombres tras la expulsión de Miguel Almirón al minuto 45+3 por taparse la boca al hablarle al rival. Contra Australia, empataron sin goles en San Francisco.

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En el partido de dieciseisavos de final contra Alemania, Julio Enciso adelantó a los sudamericanos al 42´. En la segunda mitad, los alemanes asediaron a los paraguayos y lograron empatar el encuentro al minuto 54 con gol de Kai Havertz. En los penaltis, el mismo Havertz falló, al igual que Nick Woltemade y Jonathan Tah, y para darle el triunfo a Paraguay, José Canale fue el encargado de meter el penalti para darle el pase a su selección a la siguiente ronda.

Posible alineación (4-1-4-1):

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Damián Bobadilla; Julio Enciso, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos.

Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise / Simon Stacpoole/Offside Ampliar

¿Cómo llega Francia al partido contra Paraguay?

Los dirigidos por Didier Deschamps tuvieron un paso perfecto por la fase de grupos, vencieron 3 goles por 1 a Senegal con doblete de Kylian Mbappé, y se convirtió en el máximo goleador de la Selección Francesa.

Ante Irak, el delantero del Real Madrid volvió a anotar dos goles, el otro tanto fue de Ousmane Dembélé. En su último juego contra Noruega, el técnico Stale Solbakken realizó 10 modificaciones y alineó a los suplentes, por lo que Francia fue absoluto dominador del encuentro que terminó 4 por 1 con hat-trick de Dembélé y uno más de Désiré Doué.

En dieciseisavos de final, se enfrentaron a Suecia en Nueva Jersey. Mbappé abrió el marcador al minuto 45, en la segunda mitad, Bradley Barcola aumentó la ventaja al 53’ y otra vez el goleador francés finiquitó el encuentro.

Posible alineación (4-2-3-1):

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé.

Historial entre Paraguay y Francia

Se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de los Mundiales. Primero fue en Suecia 1958, la Selección Francesa venció 7 goles por 3 a Paraguay. También los Galos vencieron a los sudamericanos en Francia 1998 por la mínima.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del partido entre Canadá y Marruecos el próximo 9 de julio en Boston por el pase a los cuartos de final.

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Paraguay vs Francia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER: