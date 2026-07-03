México vs Inglaterra: ¿Maná dará el show de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

¿Maná dará el show de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026? / DeFodi Images

Maná sería la banda encargada del espectáculo de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. La presentación se realizaría el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, como despedida de la sede capitalina en la Copa del Mundo.

Fher Olvera / Norte Photo Ampliar

¿Maná tocará en el medio tiempo del México vs Inglaterra?

El partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra no solo acaparará la atención por lo que ocurra en la cancha. Todo apunta a que el descanso del encuentro también tendrá un momento especial con la participación de Maná, una de las bandas más representativas del rock mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México vs. Inglaterra: Ángel de la Independencia tendrá límite de aforo

La información fue dada a conocer por la periodista Danielle Dithurbide durante el programa Despierta, donde señaló que la agrupación encabezada por Fher Olvera ofrecerá un espectáculo durante el medio tiempo del compromiso de octavos de final del Mundial 2026. De confirmarse, el show servirá como la despedida oficial del Estadio Ciudad de México como sede mundialista.

¿Por qué Maná despedirá al Estadio Ciudad de México?

El encuentro entre México e Inglaterra marcará el último partido del Mundial 2026 que se dispute en el Estadio Ciudad de México, uno de los inmuebles más emblemáticos del fútbol internacional.

Durante el torneo, el recinto recibió el partido inaugural y otros encuentros de gran relevancia, por lo que la organización prepara un cierre especial para la afición que asistirá al inmueble. Según la información revelada por Danielle Dithurbide, el grupo tapatío será el encargado de poner el ambiente antes del arranque del segundo tiempo, en una despedida que combinará música y fútbol.

“Fher y Maná van a estar amenizando el medio tiempo del juego, como despedida del Estadio Ciudad de México y como despedida del Mundial”, comentó la periodista durante la emisión.

Maná ya fue protagonista del Mundial 2026

No sería la primera vez que la banda aparece durante la Copa del Mundo. Maná participó en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con un espectáculo en el que interpretó algunos de sus mayores éxitos frente a miles de aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.

Además, hace unos días ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de las actividades organizadas alrededor del torneo, reforzando su presencia como uno de los grupos musicales más ligados a la fiesta mundialista.

Maná en el Estadio Ciudad de México / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

El cruce con Oasis calentó el México vs Inglaterra

La posible presentación de Maná también llega después del intercambio de declaraciones con Oasis, que añadió un ingrediente extra al duelo entre mexicanos e ingleses.

Todo comenzó cuando Liam Gallagher aseguró en redes sociales que Inglaterra derrotaría 5-0 a la Selección Mexicana en los octavos de final.

La respuesta no tardó. Fher Olvera defendió al Tricolor y, con un tono relajado, invitó al músico británico a esperar el resultado antes de lanzar pronósticos tan contundentes.

El intercambio rápidamente se viralizó y elevó la expectativa para un partido que ya era uno de los más atractivos de la ronda eliminatoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Advertencia para México: Liam Gallagher amenaza con no volver si Inglaterra pierde

¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana buscará superar a Inglaterra para instalarse en los cuartos de final y mantenerse en la pelea por el título del Mundial 2026. En caso de avanzar, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará un nuevo reto rumbo a las últimas instancias del torneo, mientras el Estadio Ciudad de México cerrará oficialmente su participación como sede de esta histórica Copa del Mundo.