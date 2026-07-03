Advertencia para México: Liam Gallagher amenaza con no volver si Inglaterra pierde

Una rivalidad que salió de la cancha

La previa del esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ya no solo se vive en las canchas. Ahora también tiene como protagonistas a figuras de la música, luego de que Liam Gallagher, vocalista de Oasis, avivara la conversación con una nueva provocación dirigida a los aficionados mexicanos.

Todo comenzó cuando el cantante británico publicó en redes sociales que Inglaterra vencería con facilidad a la Selección Mexicana. Su pronóstico inicial fue un contundente 5-0, comentario que rápidamente generó miles de respuestas, memes y críticas por parte de seguidores del Tri, quienes defendieron las posibilidades del equipo nacional de cara al encuentro.

Lejos de bajar el tono, Gallagher decidió responder nuevamente y elevó la apuesta.

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“Pueden olvidarse de los conciertos”

A través de su cuenta en X, el cantante lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral: si Inglaterra pierde frente a México, los fanáticos mexicanos “pueden olvidarse” de futuros conciertos de Oasis en el país. La publicación fue interpretada por muchos como una broma en el característico estilo irreverente del músico, aunque no dejó de generar polémica entre sus seguidores.

Liam Gallagher responde Ampliar

La declaración dividió opiniones. Mientras algunos usuarios respondieron con humor e incluso siguieron alimentando la rivalidad deportiva, otros consideraron exagerado involucrar las futuras presentaciones de la banda con el resultado de un partido de futbol.

El comentario se suma a varios intercambios que Gallagher ha protagonizado durante los últimos días con aficionados mexicanos, quienes no han dejado pasar ninguna de sus publicaciones relacionadas con el Mundial.

El cantante matiza el ambiente

Horas después del revuelo provocado por sus palabras, Liam Gallagher publicó un nuevo mensaje para intentar calmar los ánimos. El británico aseguró que siempre ha recibido un gran cariño del público mexicano y dijo no entender las actitudes negativas que surgieron tras sus publicaciones.

“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”, escribió el músico, dejando entrever que sus comentarios forman parte del ambiente de competencia previo al encuentro entre ambas selecciones.

Sus palabras fueron bien recibidas por parte de los usuarios, aunque muchos continuaron respondiéndole con bromas y recordándole que el resultado se definirá en la cancha.

Liam Gallagher. (Photo by Dan Mullan - The FA/The FA via Getty Images) / Dan Mullan - The FA Ampliar

Un partido que trasciende el futbol

El duelo entre México e Inglaterra, programado para este fin de semana, ha despertado enorme expectativa no solo por lo deportivo, sino también por la cantidad de celebridades, exfutbolistas y músicos que han participado en la conversación pública.

La rivalidad ha llegado incluso al mundo del entretenimiento, donde artistas de ambos países han mostrado su apoyo a sus respectivas selecciones, convirtiendo el encuentro en uno de los eventos más comentados del Mundial 2026.

Más allá de las bromas y provocaciones, la afición espera que la respuesta definitiva llegue sobre el césped. Si México logra eliminar a Inglaterra, el resultado será recordado por razones deportivas… y también por la curiosa promesa de Liam Gallagher, quien convirtió un partido de futbol en un inesperado tema de conversación para los seguidores de Oasis y del Tri.

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