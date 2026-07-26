Jujutsu Kaisen temporada 3: estas son todas las plataformas donde podrás verla en streaming

La espera terminó para los seguidores de Jujutsu Kaisen. La esperada temporada 3 ya comenzó su despliegue en distintas plataformas de streaming durante 2026 y los fanáticos buscan conocer dónde podrán verla de forma oficial, especialmente quienes no cuentan con una suscripción a Crunchyroll.

La nueva entrega adapta el esperado arco Culling Game (Juego del Sacrificio), considerado uno de los más intensos del manga de Gege Akutami. Tras los acontecimientos del Incidente de Shibuya, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y los demás hechiceros deberán enfrentarse a un torneo mortal organizado por Kenjaku, donde aparecerán nuevos personajes y combates que cambiarán el rumbo de la historia.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Jujutsu Kaisen temporada 3?

La principal plataforma para seguir el estreno de Jujutsu Kaisen temporada 3 continúa siendo Crunchyroll, servicio que mantiene la licencia internacional del anime y ofrece los episodios con subtítulos en español poco después de su emisión en Japón.

Sin embargo, durante julio de 2026, la tercera temporada también llegó al catálogo de Netflix en varios países, ampliando las opciones para quienes prefieren esta plataforma. La disponibilidad puede variar según la región, por lo que es recomendable consultar el catálogo local antes de intentar reproducir la serie.

Por otra parte, Prime Video mantiene disponibles temporadas anteriores en algunos mercados mediante canales o acuerdos regionales, aunque la tercera temporada no forma parte de su catálogo global de lanzamiento. La disponibilidad dependerá del país donde se encuentre el usuario.

¿Qué historia contará la temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

La nueva temporada adapta el arco Culling Game, donde Japón entra en una nueva crisis tras la desaparición de Satoru Gojo.

Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin, Kinji Hakari, Choso y otros hechiceros deberán participar en un peligroso juego creado por Kenjaku para obtener energía maldita. Este arco destaca por presentar nuevos enemigos, reglas cambiantes y algunas de las batallas más esperadas por los lectores del manga.

¿Vale la pena contratar Crunchyroll para ver Jujutsu Kaisen?

Si buscas seguir los capítulos conforme se estrenan, Crunchyroll sigue siendo la mejor alternativa, ya que publica los episodios antes que otras plataformas internacionales y mantiene un amplio catálogo de anime.

No obstante, quienes ya cuentan con una suscripción a Netflix también podrán disfrutar de la tercera temporada conforme llegue al servicio en los territorios donde fue licenciada. Antes de contratar una plataforma, conviene revisar qué catálogo está disponible en tu país y cuál ofrece la mejor experiencia para continuar la historia de Jujutsu Kaisen de forma legal y con la mejor calidad de imagen.