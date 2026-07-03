¿Habrá show de medio tiempo en el México vs. Inglaterra? Esto es lo que se sabe sobre los encargados del halftime

Además del esperado duelo entre el la Selección Mexicana y la Selección Inglesa en el Mundial 2026, otra de las preguntas que más ha llamado la atención de los aficionados es si el México vs. Inglaterra medio tiempo contará con un espectáculo musical. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que una de las bandas más importantes del rock mexicano sería la encargada de amenizar el descanso del partido.

¿Quién se presentaría en el medio tiempo del México vs. Inglaterra?

De acuerdo con la periodista Danielle Dithurbide, la agrupación Maná sería la encargada del espectáculo de medio tiempo durante el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Según lo informado, el show tendría un significado especial, ya que serviría como una despedida del Estadio Ciudad de México como sede de la Copa del Mundo, al tratarse del último encuentro mundialista que albergará el inmueble durante esta edición del torneo.

La elección de Maná también tendría sentido por la participación que la banda ha tenido durante el Mundial. El grupo encabezado por Fher Olvera formó parte de la ceremonia inaugural y recientemente ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de las celebraciones mundialistas.

¿Está confirmado el show de Maná por la FIFA?

Aunque la versión ha sido retomada por distintos medios de comunicación, la FIFA y el Comité Organizador del Mundial 2026 no han confirmado oficialmente que habrá un espectáculo de medio tiempo durante el partido entre México e Inglaterra, ni que Maná sea el artista elegido.

La información disponible proviene de lo dicho por Danielle Dithurbide durante el noticiero Despierta, donde adelantó que la banda tapatía sería la encargada de amenizar el descanso del encuentro. Desde entonces, la noticia ha generado entusiasmo entre los aficionados, aunque todavía se mantiene a la espera de una confirmación oficial.

¿Cuándo se juega el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La Selección Mexicana llega al encuentro tras finalizar como líder de su grupo y mantenerse invicta en el torneo, mientras que Inglaterra buscará imponer su experiencia en una de las eliminatorias más esperadas de la Copa del Mundo.

Dentro y fuera de la cancha, el encuentro promete ser uno de los momentos más importantes del Mundial. Ahora solo queda esperar si, además del futbol, los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo musical encabezado por Maná, algo que por ahora sigue pendiente de confirmación oficial.