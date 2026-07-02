T-MEC resiste a Trump: 85% de las exportaciones mexicanas mantienen arancel cero

El panorama comercial en Norteamérica se mantiene bajo expectativa luego de que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, anunciara la decisión del presidente Donald Trump de hacer revisiones anuales al T-MEC. Ante este escenario, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que el gobierno estadounidense optará por la vía de las revisiones anuales durante la próxima década.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, aseguró que esta situación ya se preveía debido a la reestructuración comercial global impulsada por Estados Unidos.

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¿Cómo afectan los aranceles a las exportaciones mexicanas?

Detalló que el gobierno de Trump ha decidido imponer aranceles a todos los países con los que tenía tratados, afectando a naciones como Japón, Corea y China, y que, en contraste, el T-MEC ha sido el único acuerdo respetado hasta el momento, permitiendo que el 85% de las exportaciones mexicanas ingresen a territorio estadounidense con arancel cero.

A pesar de que sectores clave como el automotriz y el de acero han registrado reducciones y concentrarán la atención de las negociaciones en las próximas semanas, las exportaciones mexicanas en general mantienen un crecimiento anual superior al 20%.

Al aire // "La política de aranceles de Estados Unidos ha afectado a todo el mundo. Podemos decir con certeza que México ha sido el mejor parado ante esto".



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @LuisRosendo_ . https://t.co/P8AMrXf9YU — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 2, 2026

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¿Cuál será la estrategia de México en la negociación comercial?

Esto se debe a que las bajas han sido compensadas por repuntes significativos en los rubros de maquinaria, equipos y electrónicos. El subsecretario subrayó que existe un consenso bipartidista en Estados Unidos respecto a la política arancelaria, por lo que la estrategia de México será seguir defendiendo sus ventajas comparativas en la mesa de negociación.

Al hacer una analogía con la Copa del Mundo de fútbol, Luis Rosendo Gutiérrez afirmó que si el proceso del T-MEC fuera el torneo mundialista, México no solo pasaría del quinto partido, sino que estaría jugando la final gracias al sólido desempeño de las exportaciones.

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