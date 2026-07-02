T-MEC: revisiones anuales prolongan incertidumbre, señala Banamex

Incertidumbre para la inversión privada genera la revisión del T-MEC, afirmó el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias.

El T-MEC enfrenta un escenario de incertidumbre debido al inicio de las revisiones anuales del tratado, lo que representa un panorama menos favorable que una extensión del acuerdo, ya que prolonga la incertidumbre para la inversión privada.

Así lo expuso el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias, durante la presentación de las perspectivas económicas de este grupo financiero.

“Si bien continúa el T-MEC y seguiremos gozando de una ventaja arancelaria respecto al resto del mundo que seguirá impulsando las exportaciones estos años, la incertidumbre asociada a su duración y a las condiciones futuras del T-MEC seguirán limitando la inversión privada”.

La incertidumbre de las revisiones anuales asociadas a su duración y a las condiciones futuras del T-MEC seguirán limitando la inversión privada, afirmó el directivo. Ampliar

incertidumbre para la inversión privada genera la revisión del T-MEC, afirmó el director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias. Ampliar

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Revisiones del T-MEC mantienen incertidumbre para la inversión

El especialista señaló que el esquema de revisiones anuales del T-MEC inversión genera un entorno de menor certidumbre para las empresas, lo que podría afectar las decisiones de inversión durante los próximos años, a pesar de que el tratado continúa vigente y mantiene ventajas comerciales para México.

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Mundial 2026 impulsará el crecimiento económico

En su análisis sobre el impacto económico de la Copa Mundial de Futbol 2026, el director de Estudios Económicos de Banamex estimó que el evento aportará alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento económico del país durante este año.

“Los principales resultados son que estimamos que la industria del fútbol en su conjunto equivale alrededor de 0.2% del PIB, que la contribución que dejará la celebración del Mundial al crecimiento este año será de alrededor de 0.1%, con impulsos fuertes en las ciudades sede, en los sectores asociados al turismo y a los restaurantes, y también que llevaría a un incremento temporal de la inflación en la segunda quincena de junio y durante el mes de julio que se revertiría parcialmente después”.

Incluso, Arias reconoció que el entusiasmo generado por la participación de la Selección Mexicana podría traducirse en un impacto económico mayor al previsto.

“Estoy viendo riesgos al alza, considerando la euforia que está causando la selección y sus buenos resultados, no solo porque en la medida que pudiera avanzar más esto incentive un mayor gasto de los hogares, sino incluso porque creo que está generando un ánimo positivo bastante generalizado que podría contagiarse en otras decisiones. Ojalá que así sea”.

Finalmente, el economista resumió que, aunque el panorama económico muestra señales de mejoría, México necesita políticas más contundentes para recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer su crecimiento de mediano plazo. La T-MEC inversión seguirá siendo un factor relevante para la evolución de la economía y las decisiones del sector privado.

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