Niega Sheinbaum nerviosismo económico por falta de ampliación del T-MEC; “hay certidumbre”

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, durante su intervención sobre el T-MEC, en la conferencia matutina junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la permanencia del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda certeza a inversionistas y empresarios, luego de que Estados Unidos decidiera mantener vigente el acuerdo comercial con México y Canadá, aunque sin extender por ahora su duración otros 16 años.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el tratado continúa en vigor y que las negociaciones entre los tres países seguirán durante los próximos meses.

“1º, el tratado se mantiene. Número 1, muy importante. Número 2, en cualquier momento, de aquí al 2036, entre los 3 gobiernos se puede decir, se prolonga 16 años más. No es que ya es a 10 años y ya se acabó, en cualquier momento se puede también prolongar a 16 años más. Hay revisiones anuales. Quizá la más importante es la que inicia ahora, que ya tiene antecedentes que ha venido coordinando el secretario de Economía”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Por qué Estados Unidos no amplió el tratado comercial?

Sheinbaum explicó que la postura de la administración del presidente Donald Trump responde a una política de mayor proteccionismo económico y no está relacionada con otros temas de la agenda bilateral.

“Estados Unidos está pidiendo en esta nueva visión del presidente Trump, que no tiene nada que ver con otros temas, no tiene que ver ni con seguridad, no tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, no tiene que ver con nada de eso, sino una visión del gobierno de los Estados Unidos de mayor proteccionismo de la economía estadounidense. Y eso ha impactado no solamente a sus principales socios, que somos Canadá y México, sino al mundo entero”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria agregó que la revisión más importante del tratado será la que inicia en las próximas semanas, aunque confió en que incluso puedan mejorarse algunos aspectos de la relación comercial.

Marcelo Ebrard insiste en que hay certidumbre para inversionistas

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el acuerdo comercial permanece sin modificaciones sustanciales y que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continúa libre de aranceles.

“Y más del 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Eso no se ha modificado, no pensamos ni esperamos que se modifique. El día de hoy sigue siendo lo que era el día de ayer”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El funcionario explicó que la reunión prevista para el 20 de julio buscará mantener esas condiciones y fortalecer la producción regional en sectores estratégicos como farmacéuticos y semiconductores, reduciendo la dependencia de importaciones provenientes de otros mercados.

¿Habrá una ampliación del T-MEC antes de 2036?

Sheinbaum rechazó que exista incertidumbre económica por la decisión de Estados Unidos de no extender de inmediato la vigencia del tratado y señaló que el comportamiento del tipo de cambio demuestra estabilidad.

“En realidad no hubo un cambio, se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos, y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En tanto, Marcelo Ebrard reiteró que el principal factor de certidumbre es que Estados Unidos no manifestó intención de abandonar el tratado.

“La mayor incertidumbre se habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado... Ese escenario ya no es lo que debemos esperar”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Añadió que, una vez atendidas las preocupaciones de los tres países durante las revisiones anuales, el acuerdo podrá extenderse por otros 16 años.

“En cualquier momento en el que ya se hayan resuelto las preocupaciones de las partes, puedas decir: ‘Bueno, pues le extendemos otros 16 años’... En cualquier momento podría suceder”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard calificó además como cordial la conversación sostenida con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, al tiempo que confirmó un nuevo encuentro entre las delegaciones de ambos países para continuar con la revisión del tratado.

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