Respalda CONCAMIN revisión del T-MEC y destaca certidumbre para inversión hasta 2036

La Revisión T-MEC fue respaldada por CONCAMIN, que destacó que la vigencia del acuerdo hasta 2036 brinda certidumbre a la inversión / DraganSaponjic

La Revisión del T-MEC fue respaldada por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), que destacó que la vigencia del acuerdo comercial hasta 2036 brinda certidumbre a la inversión, el comercio y las cadenas productivas de América del Norte.

Tras el inicio formal del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá mediante la reunión de la Comisión de Libre Comercio, el organismo empresarial reconoció la estrategia y el trabajo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para conducir las negociaciones con los socios comerciales.

La CONCAMIN señaló que la decisión de mantener vigente el T-MEC y avanzar con revisiones anuales se encuentra prevista en el propio tratado y permitirá construir consensos para actualizar el acuerdo sin afectar su continuidad.

#COMUNICADO



El T-MEC mantiene su vigencia hasta 2036 y brinda certidumbre para la inversión, el comercio y la prosperidad de América del Norte: CONCAMIN



La #CONCAMIN reconoce la estrategia, el trabajo de preparación y el posicionamiento que ha desarrollado el @GobiernoMX,… pic.twitter.com/YdXfukW8bb — CONCAMIN (@CONCAMIN) July 2, 2026

El organismo aseguró que este mecanismo ofrece certeza a los sectores industriales de los tres países al garantizar la permanencia del tratado por al menos una década más, preservando los beneficios para las empresas, las cadenas regionales de suministro y el empleo.

Asimismo, destacó que la activación del procedimiento previsto en el artículo 34.7 del T-MEC abre una nueva etapa de diálogo para adaptar el acuerdo a las condiciones actuales de la economía y ampliar su vigencia en el largo plazo.

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CONCAMIN destaca ruta de trabajo para la revisión del T-MEC

La confederación también resaltó que existe una ruta de trabajo definida, con una nueva ronda de revisión prevista para el próximo 20 de julio y con la expectativa de alcanzar acuerdos durante este mismo año.

En su posicionamiento, la organización empresarial reiteró que temas como las preferencias arancelarias, las reglas de origen, la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad económica deben resolverse mediante los mecanismos institucionales contemplados en el propio tratado.

Además, coincidió con la postura de la Secretaría de Economía en el sentido de que las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo instrumentos como las secciones 232 y 122 deben analizarse dentro del marco jurídico del T-MEC para preservar la certidumbre jurídica de las inversiones y el empleo.

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T-MEC clave para la competitividad regional

La CONCAMIN, que representa a las industrias responsables del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas, refrendó su compromiso de colaborar con las autoridades y los socios comerciales para fortalecer un tratado que considera estratégico para la competitividad, la inversión y el crecimiento económico de la región.

La Revisión T-MEC será clave para definir la evolución del acuerdo en los próximos años y mantener la integración económica de América del Norte.

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