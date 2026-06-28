Colombia dividió unidades frente a Portugal y se hizo del primer lugar del Grupo K

Colombia y Portugal empataron sin goles en la última jornada de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia vs Portugal Mundial 2026 / Icon Sportswire Ampliar

La escuadra cafetera y los lusitanos llegaron a este compromiso con el objetivo de pelearse la primera posición del grupo para tener un camino más sencillo en las rondas de eliminación directa. La obligación la tenía el cuadro europeo, ya que Colombia necesitaba solo un empate para clasificar como primero de grupo.

Los primeros minutos fueron de estudio de ambas selecciones. Sin embargo, la primera gran acción de peligro fue a favor de Portugal con un disparo de Bruno Fernandes que atajó de forma espectacular Camilo Vargas al minuto 35.

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Ya para la segunda parte, Colombia fue mejor en el trámite del compromiso y Luis Suárez tuvo la victoria en sus pies, aunque su remate de voleo pasó por encima del arco protegido por Diogo Costa.

Ya en la recta final, Davinson Sánchez marcó de cabeza lo que significaba el triunfo de Colombia. Sin embargo, un milimétrico fuera de juego invalidó el gol que le hubiera dado la histórica victoria a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

De esta manera, Colombia y Portugal empataron sin goles en el cierre de la fase de grupos, por lo que los sudamericanos clasificaron como líderes del sector y los lusitano se conformaron con la segunda posición.