Australia vs Egipto EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Australia y Egipto se miden en los dieciseisavos de final en Dallas por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Ambas selecciones quedaron en segundo lugar en su respectivo grupo.

Harry Souttar y Jackson Irvine / Matt McNulty - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Australia a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Tony Popovic empezaron con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, vencieron 2 goles por 0 a Turquía con anotaciones de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Contra el conjunto de las Barras y las Estrellas, fueron ampliamente superados y cayeron 2 por 0, con autogol de Cameron Burgess y el tanto de Alex Freeman, tuvieron su primera derrota.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo cambia el ánimo de los mexicanos con el resultado de la Selección?

En su último juego contra Paraguay, ambos llegaron con tres unidades, por lo que ambos se jugaban el segundo o tercer lugar. Al final, el encuentro terminó sin goles, pero Australia como los Guaraníes, terminaron clasificando a la siguiente ronda.

Posible alineación (3-4-2-1):

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O´Neill, Aziz Behich; Cristian Volpato, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda.

Mohamed Salah / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Cómo llega Egipto al partido ante Australia?

En el duelo por el liderato, Bélgica y Egipto igualaron a un gol, los dirigidos por Hossam Hassan anotaron primero, Emam Ashour fue el encargado de darle la ventaja a los egipcios, aunque Mohamed Hany metió gol en su propia puerta al minuto 66 y dividieron unidades.

Contra Nueva Zelanda, comenzaron perdiendo, con la anotación de Finn Surman al minuto 15, Egipto tuvo que venir de atrás para sacar la victoria, Mostafa Ziko al 58´ igualó el marcador, 9 minutos después apareció Mo Salah y Mahmoud Trézéguet finiquitó el encuentro.

En su último juego ante Irán, los egipcios se adelantaron en los primeros instantes del partido, aunque con la urgencia de sacar los tres puntos, el conjunto iraní logró igualar el marcador al 14´ con gol de Ramin Razaeian, también habían fallado un penalti tres minutos antes del empate. Terminaron 1 por 1 y con ese resultado, los dirigidos por Amir Ghalenoei fueron eliminados del Mundial.

Posible alineación (4-2-3-1):

Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Marwan Ateya, Mahmoud Saber, Emam Ashour; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro, se enfrentará al ganador entre Argentina y Cabo Verde el próximo martes 7 de julio en Atlanta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: los siete entrenadores que dejaron su selección tras la eliminación

Australia vs Egipto DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER