Mundial 2026: los siete entrenadores que dejaron su selección tras la eliminación

Los siete entrenadores que dejaron su selección tras la eliminación / Ian MacNicol

El Mundial 2026 ya comenzó a dejar consecuencias importantes en los banquillos. Tras las eliminaciones de sus selecciones, siete entrenadores terminaron su ciclo al frente de sus equipos nacionales, ya sea por renuncia, despido o finalización de contrato, marcando el inicio de una nueva etapa rumbo al próximo proceso mundialista.

Mundial 2026 / Steph Chambers - FIFA Ampliar

¿Qué entrenadores dejaron su cargo tras el Mundial 2026?

Hasta el momento, siete seleccionadores nacionales han confirmado su salida luego de la Copa del Mundo 2026. La mayoría de las decisiones llegaron inmediatamente después de la eliminación de sus equipos, reflejando la presión que representa un torneo de esta magnitud.

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Los técnicos que ya no continúan en sus selecciones son:

Ronald Koeman (Países Bajos)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Ronald Koeman / Carl Recine Ampliar

Ronald Koeman renunció tras la eliminación de Países Bajos

La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los dieciseisavos de final marcó el final del segundo ciclo de Ronald Koeman como seleccionador.

El estratega confirmó su decisión mediante un mensaje en redes sociales, donde explicó que optó por cerrar esta etapa de manera voluntaria.

Durante su segunda gestión dirigió 44 partidos, con un balance de 24 victorias, nueve empates y 11 derrotas.

“Hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo, pero sobre todo me quedo con el orgullo de haber representado a mi país”, escribió en su despedida.

Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad del fracaso de Uruguay

Uruguay quedó eliminado antes de lo esperado y Marcelo Bielsa decidió poner fin a su ciclo.

El técnico argentino reconoció públicamente que no logró sacar el máximo rendimiento de un plantel que llegaba con altas expectativas.

“Mi responsabilidad en lo que ha sucedido es muy clara. No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, declaró tras la eliminación.

Bielsa dirigió 38 encuentros con la selección uruguaya, registrando 15 triunfos, 15 empates y ocho derrotas, además de un proceso marcado por algunos desencuentros internos con parte del plantel.

Marcelo Bielsa / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Sebastián Beccacece terminó su contrato con Ecuador

México eliminó a Ecuador con un triunfo por 2-0 en el Estadio Ciudad de México y ese resultado también puso fin al ciclo de Sebastián Beccacece.

El entrenador argentino explicó que su contrato estaba ligado al desempeño mundialista, por lo que concluyó automáticamente tras la eliminación.

Desde su llegada en agosto de 2024 dirigió 24 partidos, con nueve victorias, 12 empates y apenas tres derrotas.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos y, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba cuando terminara el Mundial”, afirmó en conferencia de prensa.

Hong Myung-bo renunció tras el fracaso de Corea del Sur

Corea del Sur no consiguió superar una fase complicada y cayó ante México y Sudáfrica, resultados que provocaron la salida de Hong Myung-bo.

Menos de un día después de la eliminación, el estratega presentó su renuncia y asumió completamente la responsabilidad.

“Estoy hoy ante ustedes no para ofrecer explicaciones, sino para aceptar la responsabilidad”, señaló.

Su gestión concluyó con 25 partidos dirigidos y un balance positivo en números, aunque insuficiente para cumplir el objetivo mundialista.

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Túnez despidió a Sabri Lamouchi después de un solo partido

La salida más temprana del torneo fue la de Sabri Lamouchi.

La Federación de Túnez decidió rescindir su contrato después de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el debut mundialista, una derrota que provocó un fuerte descontento dentro del grupo.

Lamouchi apenas estuvo cinco encuentros al frente del equipo nacional antes de ser sustituido por Hervé Renard.

Steve Clarke cerró una histórica etapa con Escocia

Steve Clarke presentó su renuncia tras la eliminación de Escocia en la fase de grupos.

Aunque el Mundial terminó con un saldo negativo, el técnico deja un legado importante al clasificar a los escoceses a su primera Copa del Mundo en 28 años y consolidar al equipo con presencias consecutivas en la Eurocopa.

Después de siete años en el cargo, Clarke cerró su etapa con 75 partidos dirigidos y agradeció especialmente a sus futbolistas durante su despedida.

Steve Clarke / NurPhoto Ampliar

Miroslav Koubek dejó a República Checa por mutuo acuerdo

República Checa solo sumó un punto en la fase de grupos y terminó última de su sector, lo que derivó en la salida de Miroslav Koubek.

El entrenador de 74 años llegó apenas a finales de 2025 y permaneció menos de un año en el cargo.

Tras la eliminación, ambas partes acordaron finalizar la relación laboral. Koubek dirigió únicamente ocho encuentros con saldo de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

¿Qué sigue para estas selecciones tras el Mundial 2026?

Con el Mundial 2026 llegando a su fase decisiva, estas siete selecciones ya comenzaron la búsqueda de nuevos entrenadores para iniciar el siguiente ciclo internacional. El principal objetivo será preparar las eliminatorias, la próxima Copa Oro en el caso de los equipos de Concacaf, las competencias continentales y la clasificación rumbo al Mundial 2030, donde intentarán regresar con proyectos renovados y mejores resultados.