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Estados Unidos accede a los octavos de final, sin complicaciones vs Bosnia

Los estadounidenses se hicieron del boleto a la siguiente ronda en casa.

EUA triunfa vs Bosnia Mundial 2026

EUA triunfa vs Bosnia Mundial 2026

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Estados Unidos volvió a mostrar carácter y se instaló en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse 2-0 a Bosnia y Herzegovina, en un partido que terminó resolviendo incluso con un hombre menos sobre el terreno de juego.

FIFA World Cup 2026

USA vs Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Alex Pantling - FIFA

Cuando el descanso parecía llegar sin goles, Folarin Balogun rompió el cero al minuto 45 para darle tranquilidad al conjunto estadounidense y premiar el dominio que había mostrado durante la primera mitad.

Sin embargo, el panorama cambió al minuto 65. El propio Balogun vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada, obligando a Estados Unidos a disputar el último tramo del encuentro con diez futbolistas y a redoblar esfuerzos en defensa para contener la reacción bosnia.

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Lejos de sufrir, el cuadro de las barras y las estrellas encontró el golpe definitivo al minuto 82. Malik Tillman ejecutó un magistral tiro libre que se incrustó en la portería rival para sentenciar el encuentro y asegurar el boleto a la siguiente ronda.

Con personalidad para sobreponerse a la inferioridad numérica, Estados Unidos selló una victoria convincente y ahora tendrá un desafío de alto calibre en los Octavos de Final, donde se medirá ante Bélgica por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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