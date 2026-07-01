Estados Unidos accede a los octavos de final, sin complicaciones vs Bosnia
Los estadounidenses se hicieron del boleto a la siguiente ronda en casa.
Estados Unidos volvió a mostrar carácter y se instaló en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse 2-0 a Bosnia y Herzegovina, en un partido que terminó resolviendo incluso con un hombre menos sobre el terreno de juego.
Cuando el descanso parecía llegar sin goles, Folarin Balogun rompió el cero al minuto 45 para darle tranquilidad al conjunto estadounidense y premiar el dominio que había mostrado durante la primera mitad.
Sin embargo, el panorama cambió al minuto 65. El propio Balogun vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada, obligando a Estados Unidos a disputar el último tramo del encuentro con diez futbolistas y a redoblar esfuerzos en defensa para contener la reacción bosnia.
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Lejos de sufrir, el cuadro de las barras y las estrellas encontró el golpe definitivo al minuto 82. Malik Tillman ejecutó un magistral tiro libre que se incrustó en la portería rival para sentenciar el encuentro y asegurar el boleto a la siguiente ronda.
Con personalidad para sobreponerse a la inferioridad numérica, Estados Unidos selló una victoria convincente y ahora tendrá un desafío de alto calibre en los Octavos de Final, donde se medirá ante Bélgica por un lugar entre los ocho mejores del torneo.