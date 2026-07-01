¿Cómo cambia el ánimo de los mexicanos con el resultado de la Selección?

En México dos de cada tres personas se define aficionado del futbol, pero si lo preguntas ahora, seguramente será el 90 por ciento, por la gente que no sabe qué es un fuera de lugar, pero ve el futbol por México, afirmó el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, quien compartió que lo vivido ayer por la afición con el triunfo de México ante Ecuador fue un “momento de euforia y hoy la cruda de la euforia”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, Campos detalló que ayer entre los mexicanos pudimos ver “las ganas de tener momentos de triunfo, la fiesta te jala, la semana pasada fue evidente con el triunfo contra Chequia donde era lo mismo ganar o perder, pero se estaba festejando la fiesta, un buen pretexto para festejar, lo que estamos demostrando es una población con muchas ganas de celebrar algo que no se celebraba hace mucho”.

TE PODRÍA INTERESAR: Gol de Quiñones provocó vibraciones similares a un microsismo: SASSLA

Yo quiero aplaudir que los comentaristas han sido cautos, no como otros años que subían mucho el valor de la @miseleccionmx y con una derrota nos hacían decaer el ánimo: @RoyCampos, dir. de @Mitofsky_group#AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/BJORNjPMXW — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 1, 2026

Confirmó que no es lo mismo un triunfo en un campeonato local que como ahora “en todo el país, en todas las plazas, en el lugar simbólico de cada lugar, iban y festejaban que México había ganado un partido”.

Y aunque aseguró que sobre la selección “no hay un análisis real, lo que hay son ganas de festejar, sirve como catarsis, un festejo distractor porque en ese momento no estás viendo Venezuela, Morena o feminicidio… sirve como un ánimo para decir todo está bien, aunque después no digas que todo está bien, en ese momento no se piensa en la inseguridad, en la inflación, en el T-MEC, están pensando en que nuestra selección ganó un partido de eliminatoria”.

¿Y ESTO QUÉ ES?🤩

¡DIOS MÍO!🇲🇽✨



La locura, y la fiesta no para en el Ángel de la Independencia💚🤍❤️ pic.twitter.com/HqnWubvvT3 — W Deportes (@deportesWRADIO) July 1, 2026

Roy aplaudió “que los comentaristas han sido bastante cautos , no han subido de valor a la Selección, han dicho no jugamos bien, aflojamos, no como otros años cuanto la derrota nos hacía caer”, pero reconoció que “la expectativa que se tendía sobre la selección era mala” y ahora “contra, Inglaterra – contra quien es posible que juegue la Selección Mexicana- seguramente no entraremos como favoritos y los comentaristas lo dirán porque han sido neta”, afirmó.

Síguenos en Google News y encuentra más información: