;

Bélgica de última triunfa vs Senegal y se hace del boleto a octavos de final

La selección de Bélgica triunfó en tiempos extra y tienen el boleto confirmado a la siguiente fase.

Bélgica Youri Tielemans Bélgica Mundial 2026

Bélgica Youri Tielemans Bélgica Mundial 2026 / Jared C. Tilton - FIFA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

En un partido de auténtica locura, la selección de Bélgica se clasificó a los octavos de final después de vencer a Senegal 3 goles a 2 en el último minuto de los tiempos extra por el Mundial 2026.

FIFA World Cup 2026

Belgium vs Senegal Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Jared C. Tilton - FIFA

El cuadro belga jugó 85 minutos de forma terrible y se fue abajo en el marcador 2 por 0 con tantos de Habib Diarra y Ismaila Sarr.

Sin embargo, cuando parecía que ya estaba todo definido, en los últimos 5 minutos los dirigidos por Rudi García fueron capaces de empatar el partido para mandarlo a los tiempos extra.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mundial 2026: los siete entrenadores que dejaron su selección tras la eliminación

Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcaron en tiempo agregado y obligaron a los tiempos extra. Ya en los 30 minutos finales, literalmente al minuto 118, Senegal cometió un penal que cobró perfectamente Youri Tielemans para clasificar a los octavos de final en la Copa del Mundo.

De esta manera, la selección de Bélgica consiguió remontar un partido que estaba prácticamente liquidado y ahora buscarán pasar por encima del vencedor entre Estados Unidos y Bosnia en la próxima fase del Mundial.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad