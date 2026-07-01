Bélgica de última triunfa vs Senegal y se hace del boleto a octavos de final

En un partido de auténtica locura, la selección de Bélgica se clasificó a los octavos de final después de vencer a Senegal 3 goles a 2 en el último minuto de los tiempos extra por el Mundial 2026.

Belgium vs Senegal Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

El cuadro belga jugó 85 minutos de forma terrible y se fue abajo en el marcador 2 por 0 con tantos de Habib Diarra y Ismaila Sarr.

Sin embargo, cuando parecía que ya estaba todo definido, en los últimos 5 minutos los dirigidos por Rudi García fueron capaces de empatar el partido para mandarlo a los tiempos extra.

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Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcaron en tiempo agregado y obligaron a los tiempos extra. Ya en los 30 minutos finales, literalmente al minuto 118, Senegal cometió un penal que cobró perfectamente Youri Tielemans para clasificar a los octavos de final en la Copa del Mundo.

De esta manera, la selección de Bélgica consiguió remontar un partido que estaba prácticamente liquidado y ahora buscarán pasar por encima del vencedor entre Estados Unidos y Bosnia en la próxima fase del Mundial.