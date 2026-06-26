Panamá vs Inglaterra EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Los dirigidos por Thomas Tuchel deberán de vencer de manera contundente a una selección ya eliminada y que no ha anotado en el Mundial si quieren asegurar el liderato del Grupo L.

Inglaterra / Eddie Keogh - The FA Ampliar

Inglaterra deberá de limpiar su imagen después del triste empate ante Ghana en donde no hubieron goles, caso contrario al enfrentamiento contra Croacia, vencieron a Luka Modrić y compañía de manera contundente e incluso ya había personas que ponían a los Tres Leones como de una de las selecciones a ganar el campeonato.

Mientras que Panamá ha dejado mucho que desear, con un pobre rendimiento, es la única selección que aún no ha anotado, por lo que su posibilidad de avanzar a la siguiente ronda es nula después de su derrota por la mínima ante Croacia, por el mismo marcador, cayeron contra Ghana en su debut en apenas su segunda aparición en una Copa del Mundo.

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Posibles alineaciones de Panamá y Inglaterra

Panamá

Thomas Christiansen elige su alineación dependiendo su rival, contra Ghana, su formación fue más ofensiva, con línea de tres cuando su equipo tenía el balón, cuatro mediocampistas y tres jugadores en ataque, aunque para el partido ante Croacia, modificó su esquema de juego y cambió a línea de cinco y jugó con un solo delantero.

Alineación probable (5-4-1):

Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; José Luis Rodríguez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, Cristian Martínez; José Fajardo.

José Luis Rodríguez / Michael Miller/ISI Photos Ampliar

Inglaterra

Tuchel solo hizo una modificación de su primer encuentro al segundo, fue el defensor Marc Guéhi por John Stones, los demás jugadores y la formación es la misma, con dos mediocampistas defensivos y con Bellingham recargado más al ataque.

Alineación probable (4-2-3-1):

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Anthony Gordon, Harry Kane.

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