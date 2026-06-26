Katia Itzel se convierte en la primer árbitra mexicana en dirigir un partido de Mundial

Katia Itzel García, la árbitra mexicana de 33 años, se convirtió en la primera mujer mexicana en dirigir como árbitra central un partido de la Copa del Mundo masculina. Su designación para el encuentro entre Túnez vs Países Bajos no solo marcó un hito para México y Latinoamérica, sino que también puso en el centro de atención su impecable uniforme de árbitra FIFA.

Katia Itzel Mundial 2026 / Anadolu Ampliar

México y el arbitraje femenino escriben una nueva página de historia en el fútbol mundial. Katia Itzel García Mendoza, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, se convertirá en la primera árbitra mexicana en dirigir como central un partido de la Copa del Mundo varonil. La FIFA la designó para pitar el encuentro de la fase de grupos entre Países Bajos vs Túnez, un hito que la posiciona como la tercera mujer en la historia en lograrlo a nivel global.

De las aulas de la UNAM a los estadios del Mundial

Katia combina su pasión por el derecho y la ciencia política con una trayectoria impecable en el arbitraje. Ha sido árbitra FIFA desde 2019, ha dirigido en la Liga MX Femenil, Liga MX, siendo una de las primeras mujeres en hacerlo en la rama varonil, Copa Oro, torneos internacionales y ya participó como cuarta oficial en partidos del Mundial 2026.

Katia Itzel Mundial 2026 / Eurasia Sport Images Ampliar

Su designación no solo representa un logro personal, sino un avance enorme para la visibilidad de las mujeres en el fútbol de élite. Como aliada de ONU Mujeres, Katia ha destacado por su compromiso con la igualdad de género tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Por qué este momento es histórico?

• Es la primera mexicana en arbitrar como central un Mundial varonil.

• Se une a un selecto grupo de solo tres o cuatro mujeres que han dirigido partidos en la máxima competencia masculina.

• Refuerza el papel de México como sede del Mundial 2026 (junto a EE.UU. y Canadá) y el crecimiento del arbitraje latinoamericano.

Katia Itzel Copa del Mundo 2026 / Anadolu Ampliar

El uniforme que representa un antes y un después

El uniforme oficial de Katia Itzel García para el Mundial 2026 fue un kit amarillo vibrante de la marca Adidas (proveedor habitual de FIFA), con detalles negros y logos clave que simbolizan su trayectoria:

• Camiseta principal amarilla con el escudo de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) y el distintivo FIFA REFEREE 2026.

• Mangas con acentos negros, brazalete de capitán árbitro y micrófono integrado para la comunicación VAR.

• Short negro y medias a juego, completando un look profesional, cómodo y de alto rendimiento para los exigentes partidos del torneo.

Árbitra mexicana Katia Itzel Mundial 2026 / Bill Barrett/ISI Photos Ampliar

Este uniforme no fue solo ropa de trabajo: representó la culminación de años de esfuerzo, desde sus inicios con un silbato prestado y un kit masculino oversized, hasta convertirse en referente internacional. García ya había debutado en el torneo como cuarta árbitra (en Países Bajos vs Japón y otros encuentros), pero el amarillo central contra Túnez fue el momento icónico.