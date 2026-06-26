México y Centroamérica deben estar preparados para enfrentar retos diarios y extraordinarios de energía como el Mundial 2026

Retos diarios y extraordinarios como el Mundial 2026 exigen preparación en el tema de energía sostenible para México y el mundo. / Aaron Foster

Con la emoción del Mundial 2026 se abre la conversación del cómo asegurar la infraestructura eléctrica correcta para ciudades empresas e industrias puedan funcionar en entornos de alta demanda, afirmó la vicepresidenta de Negocio de Media y Baja Tensión para México y Centroamérica de Schneider Electric, Daniela Rivas, quien celebró la labor del gobierno para la preparación de este Mundial “un evento enorme que muestra la importancia de anticiparse a la demanda y contar con una infraestructura flexible y coordinar múltiples sistemas en tiempo real”.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, Rivas celebró la decisión de la CFE de participar en proyectos mixtos, señaló Schneider Electric es socio estratégico en el compromiso de México de hallar soluciones para ciudades inteligentes, capitalizar datos, gestión de energía que permitan mejor movilidad, seguridad, infraestructura urbana, todo alineado a los picos de necesidad en energía.

Daniela Rivas resaltó el papel de Schneider Electric en la gestión de energía para que sea cada vez más confiable, más sostenible y digital, por lo que la preparación debe ser fundamental.

¿Cómo asegurar que la energía sea confiable, sostenible y suficiente ante grandes eventos?#AlAire | Daniela Rivas, VP Power Products & Power Systems BU at Schneider Electric#NegociosW con @JLeyvaReus



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“Creemos en que el acceso a la energía es un derecho humano, las decisiones en cualquier tema de regulación y cambios, sin duda benefician a los consumidores mexicanos y fortalecen la competitividad del país, con soluciones energéticas sostenibles”.

Data centers y sostenibilidad energética

Sobre los data center, dijo son el corazón de muchas experiencias digitales, no solo basta tener servidores, sino energía confiable, enfriamientos eficientes, monitoreos, capacidades de respuesta lo cual no sucede sin la infraestructura necesaria.

¿Cómo disminuir la huella de carbono?

Con la movilidad de este mundial se prevén entre 8 y 9 millones de toneladas de dióxido de carbono por lo que al final la sostenibilidad no solo es asegurar la manera en cómo gestionamos la electricidad, implica usar mejor la energía evitando interrupciones y mejorar la operación de servicios críticos.

Por ello dijo es importante que podamos contar con infraestructura flexible con sistemas capaces de mejorar la operación de servicios.

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