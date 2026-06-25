Ecuador se mantiene vivo en el Mundial 2026 y sorprende al vencer a Alemania

Ecuador y Alemania disputaron el último partido de la fase de grupos, un encuentro en el que los sudamericanos llegaban con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el Mundial 2026. Lo consiguieron, aunque tuvieron que sufrir hasta el silbatazo final.

Copa del Mundo 2026 Ecuador / Catherine Ivill - AMA Ampliar

La primera mitad comenzó con un ritmo frenético y, apenas al minuto 3, Alemania abrió el marcador tras una jugada polémica, ya que un futbolista alemán realizó una acción considerada peligrosa antes de asistir a Leroy Sané, quien definió con gran calidad al poste de Hernán Galíndez para el 1-0.

Sin embargo, la respuesta ecuatoriana fue inmediata. Apenas seis minutos después, Nilson Angulo sacó un potente disparo desde fuera del área que venció a Manuel Neuer y puso el 1-1 con un auténtico golazo.

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Para la segunda mitad, el encuentro mantuvo la intensidad. Al minuto 47, el árbitro señaló un penal a favor de Alemania, pero tras revisar la jugada en el VAR decidió revertir su decisión al considerar que no existía infracción.

Después de varios minutos de insistencia, Ecuador encontró el gol del triunfo al minuto 77. Kevin Rodríguez peinó un balón que dejó a Gonzalo Plata mano a mano con Manuel Neuer. El atacante ecuatoriano se anticipó al arquero y definió al primer poste para marcar el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Ecuador resistió la presión alemana y logró una victoria histórica que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.