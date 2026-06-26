Jordania vs Argentina EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

La Selección de Argentina enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio en el Estadio Dallas, por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La Albiceleste ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto asiático llega eliminado y solo busca cerrar su participación con una buena imagen. Los comandados por Lionel Scaloni llegan como líder del Grupo J y con la posibilidad de cerrar la primera fase con puntaje casi perfecto.

Selección Argentina / Charlotte Wilson Ampliar

¿Cómo llega Jordania al partido contra Argentina?

Jordania afronta su último compromiso del Mundial sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. La derrota por 2-1 frente a Argelia terminó con cualquier posibilidad matemática de clasificación, aunque el equipo dejó sensaciones positivas en varios pasajes del torneo.

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El técnico Jamal Sellami destacó el crecimiento de su selección pese a la eliminación y aseguró que enfrentar a Argentina representa una oportunidad para demostrar el nivel alcanzado por el fútbol jordano. La intención del conjunto asiático será competir de igual a igual y despedirse con un resultado que deje una buena impresión.

Posible alineación de Jordania

Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari y Ali Olwan.

¿Cómo llega Argentina al último partido del Grupo J?

La Selección Argentina aseguró el liderato del grupo tras vencer 2-0 a Austria y beneficiarse del triunfo de Argelia sobre Jordania. Con el boleto a dieciseisavos garantizado, Lionel Scaloni aprovecharía este compromiso para administrar cargas y darle minutos a futbolistas que han tenido menor participación.

La principal baja sería Cristian Romero, quien continúa recuperándose de un golpe en la rodilla derecha. En su lugar ingresarían Nicolás Otamendi y Marcos Senesi.

En el mediocampo existe la posibilidad de dosificar a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aunque los tres están disponibles. En ataque, Lionel Messi podría mantenerse en el once, acompañado por Julián Álvarez y Nicolás Paz, una de las apuestas del cuerpo técnico para este encuentro.

Selección de Jordania / Dean Mouhtaropoulos - FIFA Ampliar

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás Paz.

¿Qué sigue para Argentina y Jordania?

Tras este encuentro, Argentina pondrá la mira en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde buscará confirmar su candidatura al título frente al rival que le depare el cuadro definitivo. Para Jordania, el partido representa el cierre de su participación mundialista y la oportunidad de despedirse dejando una actuación competitiva ante uno de los favoritos del torneo.

Jordania vs Argentina DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER