Así fue la Ceremonia de Clausura de la Copa del Mundo 2026; iShowSpeed, Tom Cruise y más

La Copa del Mundo 2026 comenzó a bajar el telón con un espectáculo musical de talla internacional en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la histórica final entre España y Argentina.

El creador de contenido, IShowSpeed actúa en la ceremonia de clausura / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El Mundial 2026 se despide con música, estrellas y una final histórica

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 dio inicio este domingo en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, con un espectáculo que reunió a figuras del deporte, la música y el entretenimiento antes del esperado duelo por el título entre España y Argentina.

El evento abrió con la participación del streamer y creador de contenido IShowSpeed, quien interpretó el tema Champions ante un estadio que poco a poco se fue llenando de aficionados vestidos con los colores de ambas selecciones.

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Entre los artistas invitados también destacaron Post Malone, Jennifer Hudson, encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, así como el tenor Christopher Macchio, quien interpretó America the Beautiful. Además, la ceremonia contó con una aparición especial de Tom Cruise, en un espectáculo diseñado por la FIFA para cerrar la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Una final histórica entre España y Argentina

La final también marcó un momento histórico para el futbol internacional, ya que por primera vez desde la edición inaugural de 1930 dos selecciones de habla hispana disputaron el partido por el campeonato mundial.

Presentación del trofeo del Mundial / Michael Regan - FIFA Ampliar

Con el ambiente completamente encendido y miles de aficionados en las tribunas, el escenario quedó listo para conocer al nuevo campeón del mundo y poner punto final a una edición que pasará a la historia por ser la primera con 48 selecciones participantes.