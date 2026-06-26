IMSS desmiente el mito de la Ley 97 que puede frenar tu jubilación temprana a los 55 años

El IMSS explicó que en la Ley 97 las semanas cotizadas no determinan la pensión, sino el ahorro acumulado en la cuenta individual.

El retiro anticipado a los 55 años es uno de los grandes sueños de muchos trabajadores en México. Y aunque no todos están pensando exactamente en los 55, sí hay algo que cada vez se escucha más entre quienes ya llevan años cotizando y es la idea de dejar de trabajar antes de cumplir los 60.

Se piensa que entre más años cotices, automáticamente tendrás una pensión más alta. Pues la realidad es otra. Aquí en W Radio ya hemos tocado este tema varias veces, pero ahora vale la pena aterrizarlo en el caso del IMSS y la jubilación anticipada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reglas muy distintas bajo la Ley 97. En este esquema, el número de semanas trabajadas ya no es lo que más pesa. Lo que realmente manda es el dinero que logres acumular en tu cuenta individual. Y eso cambia por completo la estrategia si tu meta es retirarte joven.

¿Más semanas aumentan tu pensión en la Ley 97 del IMSS?

El IMSS reveló que las semanas cotizadas ya no determinan cuánto vas a recibir de pensión. Hoy funcionan, sobre todo, como la llave para poder entrar al sistema. Es decir, para 2026 necesitas tener al menos 875 semanas cotizadas para ser elegible.

Y es que puedes llevar décadas trabajando y tener un historial laboral enorme, pero si el dinero que has juntado en tu Afore es bajo, difícilmente podrás conseguir una pensión suficiente o pensar en un retiro anticipado.

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¿Cómo jubilarte a los 55 años en el IMSS?

La respuesta está en el saldo que tienes en tu cuenta individual administrada por la Afore. El IMSS toma ese ahorro y hace un cálculo con base en los años que, en teoría, vas a vivir después de jubilarte. Y aquí está el detalle que cambia todo porque si te retiras a los 55 años, tu dinero tiene que alcanzar para más tiempo. Por esa razón, el monto que necesitas ahorrar es mucho mayor que el de una persona que decide esperar hasta los 65.

Además, tu pensión debe ser al menos 30% superior a la pensión mínima garantizada y si no llegas a ese nivel, simplemente no te podrás retirar de manera anticipada.

¿Por qué el retiro a los 55 años es más caro?

El IMSS utiliza tablas de esperanza de vida para hacer sus cálculos. Mientras más joven te jubiles, más años tendrá que durar tu ahorro. Y no es que el sistema te quiera pagar menos ni que te esté castigando por retirarte antes. El asunto es que el dinero que juntaste debe rendir durante más tiempo y, por eso, necesitas una bolsa mucho más grande.

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¿Cómo saber si ya te alcanza para jubilarte?

El IMSS y la CONSAR tienen herramientas que te permiten hacer una proyección bastante cercana de la pensión que podrías recibir. Por eso, vale la pena revisar cuánto dinero tienes en tu Afore, cuántas semanas cotizadas llevas y hacer simulaciones con distintos escenarios, por ejemplo, cómo cambiaría tu situación si te retiras a los 55 o si esperas hasta los 65.

¿Cómo lograr el retiro anticipado en el IMSS?

El propio IMSS recomienda poner el foco en el ahorro voluntario, hacer aportaciones adicionales de manera constante, aumentar el ahorro en los últimos años de trabajo, unificar registros si tienes más de una cuenta y mantener actualizados tus datos tanto en el IMSS como en la Afore.

Así que si estás pensando en retirarte a los 55, la decisión más importante no es seguir sumando semanas por inercia. Lo que de verdad puede abrirte la puerta de la jubilación es construir desde hoy una estrategia financiera sólida, más si aún eres una persona joven que está empezando su historial laboral.

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