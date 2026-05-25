IMSS reveló cuál es la modalidad para pensionarse antes de los 60 años en 2026 y quiénes aplican

El retiro anticipado del IMSS es una opción poco conocida entre los trabajadores, pero puede permitir que se pensionen antes de los 60 años.

El IMSS confirmó que en 2026 los trabajadores pueden pensionarse antes de los 60 años mediante el retiro anticipado, una modalidad que permite jubilarse usando el ahorro de la AFORE, sin esperar a la edad de cesantía o vejez.

Y si estás pensando en dejar de trabajar antes de cumplir esa edad, esta información te interesa. La pensión por retiro sigue vigente y es legal, pero no todos pueden entrarle. Aquí te explicamos qué es, a qué edad se puede pedir y cuáles son los requisitos reales, para que sepas si te conviene.

¿Cuál es el retiro anticipado del IMSS?

El retiro anticipado del IMSS es la modalidad que permite pensionarse antes de los 60 años utilizando todo el dinero acumulado en la cuenta individual de la AFORE.

Ese ahorro se usa para contratar una renta vitalicia con una aseguradora privada, que será la responsable de pagar la pensión mensual de por vida.

El monto que recibirás depende únicamente de:

El saldo total acumulado en tu AFORE

Los rendimientos obtenidos

El costo de la renta vitalicia contratada

Esto quiere decir que entre mayor sea tu ahorro, mayor será la pensión mensual.

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¿A qué edad se puede pedir la jubilación anticipada en el IMSS?

El IMSS no fija una edad mínima como tal para el retiro anticipado, solo dice que debe solicitarse antes de los 60 años. Sin embargo, el trámite puede iniciarse a los 45, 50 o 55 años, siempre que se cumpla con dos condiciones obligatorias:

No tener un empleo formal registrado ante el IMSS

Contar con suficiente dinero en la AFORE para financiar la pensión

¿Cómo jubilarse a los 55 años en México con el IMSS?

Para jubilarse a los 55 años mediante el retiro anticipado IMSS, es obligatorio cumplir todos estos requisitos al mismo tiempo:

Haber causado baja definitiva del Régimen Obligatorio del IMSS

Contar con mínimo 875 semanas cotizadas

Tener ahorro suficiente en la AFORE para pagar un seguro de sobrevivencia para los beneficiarios y garantizar una pensión mensual superior en más del 30% a la pensión garantizada por el Estado

¿Cómo puedo retirarme antes de los 60 años en el IMSS?

Para retirarte antes de los 60 años debes realizar un trámite presencial ante el IMSS. Se hace en la ventanilla de Prestaciones Económicas de tu Unidad de Medicina Familiar.

La documentación es:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Constancia de semanas cotizadas

Estado de cuenta reciente de la AFORE

Antes de tomar una decisión, considera que el retiro anticipado del IMSS no siempre es la mejor opción. Si el ahorro es bajo, la pensión mensual puede ser menor a la que recibirías esperando a los 60 o 65 años. Antes de iniciar el trámite, revisa una simulación en tu AFORE y compara todos los escenarios que te sean posibles.

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