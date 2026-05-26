Jubilación anticipada: Las diferencias entre IMSS e ISSSTE que pueden costarte miles de pesos

Antes de jubilarte de forma anticipada, conviene revisar con calma las reglas del IMSS y del ISSSTE, ya que el costo y la forma de financiar el retiro no son los mismos en cada sistema.

La jubilación anticipada no es igual para todos los trabajadores en México. Si cotizas en el IMSS o en el ISSSTE, retirarte antes de los 60 años implica reglas, requisitos y montos completamente distintos. Aquí te explicamos las diferencias entre la jubilación anticipada del IMSS y la del ISSSTE, para que sepas cuál te conviene y si realmente puedes hacerlo en 2026.

Y es que retirarte antes de la edad “tradicional” sí es posible, pero el camino cambia según la institución. En el IMSS, el retiro anticipado depende de tu ahorro individual en la AFORE. En el ISSSTE, la jubilación anticipada está respaldada por el presupuesto del Estado. Esa diferencia define cuánto cobras, cuándo te puedes ir y qué riesgos asumes.

Diferencias entre la jubilación anticipada del IMSS e ISSSTE: así funciona retirarte antes en México

¿Cómo funciona la pensión anticipada del IMSS?

La pensión anticipada del IMSS funciona como un retiro financiado con tu propio dinero, acumulado en tu AFORE, bajo el régimen de la Ley 97. El IMSS no aporta recursos, solo comprueba que cumplas dos filtros obligatorios:

Semanas cotizadas: en 2026 necesitas 875 semanas. Si te falta una, el trámite se rechaza.

en 2026 necesitas 875 semanas. Si te falta una, el trámite se rechaza. Capital suficiente: tu ahorro debe alcanzar para contratar una renta vitalicia que pague una pensión al menos 30% mayor a la Pensión Garantizada del Gobierno.

Del mismo ahorro se descuenta el Seguro de Sobrevivencia para proteger a esposa e hijos. Si después de contratar ambos seguros sobra dinero, el saldo remanente se entrega en una sola exhibición.

Sin embargo, a diferencia del ISSSTE, en el IMSS tu pensión depende del monto ahorrado y de tu esperanza de vida, no de tu último sueldo ni de un respaldo estatal.

¿Cómo pensionarse en el IMSS antes de los 60 años?

Pensionarse en el IMSS antes de los 60 años solo es posible si cotizas bajo la Ley 97 (trabajadores que iniciaron a partir del 1 de julio de 1997). La Ley 73 no permite jubilación anticipada.

Además, no hay una edad mínima fija. El requisito real es que tu AFORE tenga dinero suficiente para financiar la pensión de por vida. Para esto necesitas:

Estar dado de baja definitiva.

Tramitar la Constancia de Semanas Cotizadas.

Tener actualizado el Expediente de Identificación en tu AFORE.

Recibir el Documento de Oferta y elegir aseguradora.

Toma en cuenta que puedes volver a trabajar, pero solo después de 6 meses, con otro patrón y sin repetir puesto ni salario.

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¿Quiénes pueden acceder a la pensión anticipada del ISSSTE?

La pensión anticipada del ISSSTE aplica a trabajadores bajo el Artículo Décimo Transitorio, es decir, el sistema tradicional de reparto solidario.

En este caso, no importa el ahorro, sino cumplir edad y años de servicio al mismo tiempo:

Mujeres: mínimo 28 años de servicio

mínimo Hombres: mínimo 30 años de servicio

La gran ventaja frente al IMSS es que no hay castigos por retirarte antes. El trabajador se jubila con:

100% del último sueldo básico

Ajuste anual por inflación (INPC)

Servicio médico vitalicio

¿Cuál es la tabla de jubilación anticipada del ISSSTE para 2026?

La tabla de jubilación anticipada del ISSSTE para 2026 establece:

Mujeres: desde los 56 años

desde los Hombres: desde los 58 años

Este requisito aplica para el periodo 2025–2027.

Sin embargo, la tabla completa de jubilación anticipada es:

De 2025 a 2027, la edad se mantiene en 56 años para mujeres y 58 para hombres.

De 2028 a 2030, la edad mínima será de 55 años para mujeres y 57 para hombres.

De 2031 a 2033, la edad mínima será de 54 años para mujeres y 56 para hombres.

A partir de 2034, la edad mínima será de 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

Aunque tengas los años de servicio completos, si no cumples la edad mínima, el trámite se rechaza.

Y aquí está una de las diferencias más importantes con el IMSS, porque en el ISSSTE la edad es obligatoria; en el IMSS no hay edad mínima si el dinero alcanza.

¿A qué edad me puedo jubilar con la nueva Ley del ISSSTE?

Con la nueva Ley del ISSSTE y el esquema del Décimo Transitorio, la edad mínima de jubilación se reduce de forma gradual cada tres años hasta llegar a su punto final en 2034.

La meta es:

53 años para mujeres

55 años para hombres

Este beneficio contrasta con el IMSS, donde jubilarse antes cada año es más caro, debido al aumento en la esperanza de vida y al costo de las rentas vitalicias privadas.

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