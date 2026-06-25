Terremoto en Venezuela: Gobierno declara emergencia nacional tras reportar 32 muertos y más de 700 heridos

Un devastador terremoto de magnitud 7.1 se registró este jueves en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, sintiéndose en la región central y gran parte del territorio, de acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje urgente a la nación donde confirmó que, hasta el momento, se tiene un saldo de 32 personas fallecidas y más de 700 heridos.

Por la magnitud de los daños materiales y humanos, el Gobierno decretó de forma inmediata el estado de emergencia nacional.

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La Guaira se declara como “zona de desastre” tras el impacto

El balance de afectaciones podría incrementar de manera alarmante en las próximas horas.

La mandataria advirtió que las cifras de víctimas no contemplan los datos de la región de La Guaira, una de las ciudades costeras más vulnerables y que ya fue catalogada oficialmente como una “zona de desastre”.

Las autoridades explicaron que aún no cuentan con reportes de daños, ni comunicación con las comunidades de la “región más afectada” en ese sector costero.

Mientras tanto, los equipos de protección civil, rescatistas y fuerzas de seguridad despliegan operativos a contrarreloj para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Peligro en el Caribe: Activan alerta internacional por tsunami

Las complicaciones del desastre se extendieron hacia las aguas del Mar Caribe.

Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico emitió una alerta por amenaza potencial de tsunami que abarca a Venezuela, así como a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

“Es posible que este terremoto produzca olas de tsunami peligrosas a menos de 300 kilómetros del epicentro”, advirtió el organismo internacional.

Los comités de seguridad costera ya activaron los protocolos de evacuación preventiva en los puertos y playas colindantes, para salvaguardar a la población ante cualquier comportamiento atípico del mar.

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