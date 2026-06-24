¿Qué pasó en Venezuela hoy? Terremoto de magnitud 7.1 activa protocolos de emergencia

Un fuerte terremoto sacudió Venezuela la tarde de este 24 de junio de 2026, generando momentos de tensión en distintas ciudades del país y activando protocolos de emergencia. De acuerdo con reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.1 y tuvo una profundidad aproximada de 13 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo superficial.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

El fenómeno fue percibido en amplias zonas del territorio venezolano, incluyendo Caracas, Valencia, Maracay y otras localidades del centro y norte del país. Además, el movimiento fue sentido en varias regiones de Colombia, especialmente en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.

¿Cuál fue la magnitud del terremoto en Venezuela hoy?

Los primeros reportes señalaron una magnitud preliminar de 7.1. El epicentro fue localizado cerca de la localidad de Morón, en la costa caribeña venezolana, a unos 168 kilómetros de Caracas. La poca profundidad del evento provocó que el movimiento se sintiera con fuerza en amplias zonas urbanas.

NEW: BUILDING TOTALLY COLLAPSED IN CARACAS AFTER POWERFUL EARTHQUAKE HITS VENEZUELA pic.twitter.com/5dUcmeRk1f — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2026

Testigos compartieron videos en redes sociales donde se observan edificios balanceándose, personas evacuando inmuebles y escenas de preocupación en centros comerciales, oficinas y viviendas de varias ciudades.

Daños reportados tras el sismo de 7.1 en Venezuela

Hasta el momento, las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños. Sin embargo, medios locales e internacionales han informado sobre afectaciones estructurales en edificios, grietas en muros y el colapso parcial de algunas estructuras en Caracas y otras zonas cercanas al epicentro.

También se reportaron evacuaciones preventivas de edificios residenciales y corporativos mientras equipos de protección civil realizaban inspecciones para descartar riesgos mayores.

De manera preliminar, no se habían confirmado víctimas mortales ni heridos graves al cierre de los primeros reportes internacionales. No obstante, las autoridades advirtieron que las evaluaciones continúan y que la información podría actualizarse en las próximas horas.

Alerta preventiva y monitoreo de réplicas

Tras el terremoto, organismos de emergencia activaron protocolos de monitoreo sísmico y vigilancia costera. Diversos reportes señalaron la emisión de alertas preventivas por posible riesgo de oleaje anómalo en algunas zonas del Caribe, aunque las autoridades continúan analizando el comportamiento del evento.

Especialistas recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar ingresar a inmuebles con daños visibles y prepararse ante posibles réplicas, un fenómeno común después de terremotos de esta magnitud.

El sismo de este 24 de junio se perfila como uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en Venezuela durante 2026, por lo que las autoridades mantienen activos los protocolos de evaluación y respuesta en las zonas afectadas.