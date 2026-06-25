Sube a 188 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; continúan rescates y atención de emergencia

Los sismos en Venezuela dejaron daños en muchas partes del país caribeño. / Jesus Vargas

La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa en desarrollo. El balance más reciente de las autoridades elevó a 188 el número de personas fallecidas y a mil 520 la cifra de lesionados, mientras equipos de rescate mantienen operaciones en distintas zonas del país para localizar sobrevivientes y atender a la población afectada.

Los sismos, que ocurrieron con segundos de diferencia, generaron daños de consideración en áreas urbanas, infraestructura pública y servicios esenciales. Conforme avanzan las inspecciones, autoridades advirtieron que el número de víctimas y el alcance de las afectaciones todavía podrían modificarse.

Hospitales afectados y reubicación de pacientes

Uno de los sectores con mayores afectaciones fue el sistema de salud. De acuerdo con información oficial, ocho hospitales registraron daños derivados del movimiento telúrico, situación que obligó al desalojo parcial o total de algunos inmuebles.

Hay muchos daños a la infraestructura en Venezuela. / Jesus Vargas Ampliar

Las autoridades informaron que pacientes fueron trasladados a otras unidades médicas con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios. También se desplegó suministro de medicamentos, insumos hospitalarios e hidratación para personal médico y personas hospitalizadas.

TE PUEDE INTERESAR: Envía gobierno de México brigada de apoyo a Venezuela: Sheinbaum

Daños en comercios e infraestructura pública

El reporte oficial señala además afectaciones en actividad comercial y espacios de uso público. Hasta el momento se contabilizan daños en 20 centros comerciales y un total de 346 obras de infraestructura con distintos niveles de impacto.

Las evaluaciones técnicas continúan para determinar condiciones estructurales, definir medidas de reparación y establecer riesgos adicionales en inmuebles que permanecen bajo revisión.

La gente ayuda a cuerpos de emergencia a buscar personas atrapadas en los escombros. / Jesus Vargas Ampliar

Operativos de emergencia siguen activos

Equipos de protección civil, cuerpos de rescate, personal sanitario y organismos de seguridad mantienen presencia en las zonas más afectadas. Las labores incluyen búsqueda entre estructuras dañadas, atención médica y distribución de ayuda.

Las autoridades también reiteraron el llamado a evitar el ingreso a edificios que presenten grietas o daños visibles ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Cuerpos de emergencia en búsqueda de sobrevivientes después de los sismos de 7.2 y 7.5 respectivamente. / Jesus Vargas Ampliar

La Guaira concentra parte de la atención oficial

Entre las zonas con seguimiento prioritario se encuentra el estado La Guaira, uno de los territorios con mayores afectaciones tras el desastre. Autoridades nacionales realizaron recorridos de supervisión para revisar el avance de las acciones de atención y respuesta.

Mientras continúan las operaciones de emergencia, el gobierno mantiene vigente el esquema de coordinación para asistencia médica, evaluación de daños y recuperación gradual de servicios esenciales en las regiones afectadas.