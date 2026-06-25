Envía gobierno de México brigada de apoyo a Venezuela: Sheinbaum

A fin de apoyar con los trabajos de recuperación tras los sismos de gran intensidad registrados en Venezuela, el gobierno de México enviará una brigada de la Sedena. / Jesus Vargas

La ayuda humanitaria a Venezuela se reforzará con el envío de una brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que por el momento no hay mexicanos reportados como heridos o fallecidos tras el terremoto que afectó a ese país.

Al expresar su solidaridad con Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves saldrá de México una brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en las acciones de ayuda a la población de Venezuela tras el terremoto doble que sufrió dicha nación y que dejó más de cien personas sin vida.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, comentó que se evaluará si este viernes, enviará más personal de ayuda.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, el día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”.

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Brigada mexicana de rescate para Venezuela

Explicó que se enviarán 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, así como herramienta para búsqueda y rescate, equipo y material de curación . Sheinbaum Pardo aclaró que no se solicitó otro tipo de ayuda como alimentos.

“En este momento nada más es apoyo… así nos lo pidieron ayer habló Roberto con la Presidenta de Venezuela por mensaje más que por teléfono, y con otras autoridades del gobierno de Venezuela y los que nos pidieron en este momento es rescatistas y apoyo de personal de salud, entonces una primera brigada sale el día de hoy, una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela ya veremos qué ayuda adiciona requieran y por supuesto lo estaremos informando”.

Por ello señaló que hasta el momento no se abrió ningún canal de donaciones para la nación.

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México mantiene monitoreo de connacionales

Sheinbaum Pardo aclaró que no se ha tenido registro de algún mexicano afectado por los movimientos telúricos y adelantó que podría tener alguna comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Por el momento no tenemos ningún… en comunicación con la embajada de México en Venezuela, no se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente.

-¿Usted contempla en algún momento ponerse en contacto con la Presidenta?

-Sí, por supuesto que sí”.

Este miércoles el gobierno de México lamentó lo ocurrido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se lamentó por los daños y afectaciones ocasionados, también indicó que se mantendrá atenta al desarrollo de la situación y comentó que en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela, es posible acercarse al apoyo consular.

La Ayuda Venezuela continuará con la valoración de las necesidades en la zona afectada y la posible incorporación de más personal especializado. Asimismo, las autoridades mexicanas mantienen comunicación permanente para dar seguimiento a la situación y a la Ayuda Venezuela desplegada en territorio venezolano.

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ahz.